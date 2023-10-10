Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (10/10/2023): 3 con giáp gặp dữ hóa lành, công danh thăng tiến, tiền vào chật túi, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 10/10/2023 11:59

Đúng 17h chiều nay ngày 10/10/2023 của 12 con giáp, 3 tuổi sau luôn biết cách vượt qua thử thách, đón nhận nhiều tin vui về tài lộc và đạt kết quả nổi bật trong công việc.

Tuổi Tỵ 

Tử vi hôm nay ngày 10/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay hân hoan trong những dự định mới.    

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay bạn cẩn thận khi làm việc, luôn biết cách vượt qua thử thách. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm không ngọt ngào như mong đợi, bạn học cách chia sẻ với đối phương chân thành.   

Tài lộc: Học cách cải thiện tài chính nhanh nhất, đảm bảo bền vững. 

Sức khoẻ: Sức khỏe thể chất đang dần tốt hơn. 

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (10/10/2023): 3 con giáp gặp dữ hóa lành, công danh thăng tiến, tiền vào chật túi, giàu có hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu vốn có đầu óc tốt, tương đối khiêm tốn và tỉ mỉ trong mọi công việc. Sự thông minh của bản mệnh không chỉ thể hiện thông qua lời nói mà còn được chứng minh thông qua phong các và hiệu quả làm việc.

Con giáp tuổi Dậu có thể đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống với một tinh thần lạc quan. Cho dù có chuyện gì xảy ra, bản mệnh cũng sẵn sàng đối mặt, không hề có chuyện nản lòng hay thoái chí.

Trong mọi vấn đề, người tuổi Dậu sẽ cân nhắc cẩn thận, chuẩn bị nhiều phương án khác nhau để sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn.

Đúng 10/10, người tuổi Dậu đạt kết quả nổi bật. Cuộc sống của bản mệnh ngày càng tốt hơn, có thể tạm biệt những lo toan và đón chào những niềm vui thành công.

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (10/10/2023): 3 con giáp gặp dữ hóa lành, công danh thăng tiến, tiền vào chật túi, giàu có hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 10/10/2023 hôm nay, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Tý ham học hỏi, tìm tòi nghiên cứu, vì vậy bản mệnh chẳng hề ngại ngần khi tiếp xúc với những nội dung công việc mới.

Tuy nhiên có những dấu hiệu báo động trong chuyện tình cảm của tuổi Tý. Con giáp này có vẻ khá thờ ơ trong mối quan hệ hiện tại. Nếu vẫn còn yêu thương và trân trọng nửa kia, bản mệnh cần quan tâm và dành nhiều thời gian để ở bên nửa kia hơn.

Với người độc thân, con giáp này không thích dành thời gian để xây dựng mối quan hệ với người khác mà thích chìm đắm trong thế giới cá nhân hơn. Chính vì vậy, dù có người chủ động tiếp cận, bản mệnh cũng thường tìm cách từ chối khéo.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (10/10/2023): 3 con giáp gặp dữ hóa lành, công danh thăng tiến, tiền vào chật túi, giàu có hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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