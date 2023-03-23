Tử vi nói rằng thời gian qua tuổi Mão đã chịu không ít khó khăn. Đúng 17h chiều hôm nay, con giáp này bước sang một chương mới với nhiều tài lộc, may mắn. Bản mệnh rũ sạch những khó khăn, thị phi ở giai đoạn trước, công việc làm ăn trở nên thuận lợi, suôn sẻ, tiền bạc ngày một dồi dào.

Những dự định đã được tuổi Mão ấp ủ trước đây sẽ được hiện thực hóa. Công sức mà bản mệnh bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Công việc của tuổi Mão phất lên như diều gặp gió, chuyện tình duyên cũng có dấu hiệu khởi sắc. Con giáp này có thể đón nhân duyên tốt lành, như ý.

Tuổi Sửu là một người rất năng động, dũng cảm trong mọi việc, kỹ năng xã hội đặc biệt mạnh mẽ. Vào 17h chiều nay, vận may về tài lộc của Xử Nữ sẽ tăng cao, có cơ hội phát tài.

Hơn nữa, kể cả khi không trúng xổ số, tuổi Sửu vẫn có thể trở nên giàu có nhờ làm việc chăm chỉ. Khi thời cơ tới, Thần Tài sẽ ngồi trong nhà, tuổi Sửu sẽ rất dễ kiếm tiền.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, tình duyên của tuổi Sửu rất thuận lợi, may mắn gặp được bạn khác giới đẹp trai, có gia thế tốt, mọi thứ sẽ tiến triển rất nhanh.

Tuổi Mùi

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Là con giáp phát tài tháng 3/2023 nhuận nên người tuổi Mùi đạt được sự phát triển khá rực rỡ về tình hình tài chính. Đặc biệt, nếu bạn biết nắm bắt thời cuộc, tìm cách kinh doanh ngay khi mọi người xung quanh đều đang chán nản, bỏ bê hoặc nghỉ ngơi, hưởng thụ thì cơ hội phát tài phát lộc lại càng lớn hơn.





Với người làm công ăn lương, nếu bạn đã chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian dài vừa qua, bạn sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, được cấp trên khen thưởng hoặc tăng lương. Hãy coi những gì bạn nhận được trong thời điểm này là nguồn động lực để tiếp tục cố gắng trong thời gian tới.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.