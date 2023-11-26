Đúng 17h chiều nay, Chủ nhật ngày 26/11: 3 con giáp tài lộc vượng phát, làm 1 được 10, phú quý bạt ngàn, dư sức sắm nhà lầu xe hơi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Chủ nhật ngày 26/11/2023 hôm nay, vận trình tài chính của tuổi Tý thời gian này rất tốt. Nhờ chăm chỉ gom góp trong khoảng thời gian dài nên đã có một khoản tiết kiệm kha khá, giúp bản mệnh cảm thấy rất an tâm.

Trên phương diện tình cảm, nếu tuổi Tý cứ đứng núi này trông núi nọ sẽ chẳng có chút kết quả nào đáng kể cả. Người hiện tại nếu đã đem tới cho bản mệnh sự chân thành thì hãy trân trọng, cùng họ vun đắp tình yêu.

Ngày này tuổi Tý nếu có gặp khó khăn cũng sẽ có người giúp đỡ vô điều kiện nên không cần lo lắng. Tuy nhiên không nên vội hài lòng với hiện tại, bản mệnh nên có những mục tiêu cao hơn để khuyến khích bản thân phát triển.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 26/11/2023, người tuổi Tuất là con giáp cầu gì được nấy. Bản mệnh càng làm việc chăm chỉ càng giàu có viên mãn. Con giáp này có thể gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới đây. Bản mệnh có sự giúp đỡ của người thân, đồng nghiệp nên công việc diễn ra thuận lợi.

Việc đầu tư của tuổi Tuất cũng không gặp nhiều khó khăn. Ngoài công việc, bản mệnh có thể tham gia một số hoạt động phúc lợi để tăng phúc lành cho bản thân cũng như mở rộng các mối quan hệ cá nhân.

Lưu ý, trong thời gian này, tuổi Tuất cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không nên tham lam hay quá mạo hiểm trong việc đầu tư kẻo mất tiền mất của.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay ngày 26/11/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay bạn không vui vì tình cảm chưa đông đầy.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc dù thất bại trong dự án, vẫn cố gắng tìm cách.

Tình cảm: Tình cảm hiện tại không vui khi những mong muốn chưa trọn vẹn.

Tài lộc: Luôn tạo ra thu nhập, làm việc được cải thiện đáng kể.

Sức khoẻ: Ăn không ngon, suy dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.