Đúng 17h chiều nay 8/12/2023, 3 con giáp phú quý lâm môn, may mắn phát tài, bùng nổ nhận trọn lộc cuối ngày

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 8/12/2023 hôm nay, tuổi Tý thêm phần quyết đoán khi phải đưa ra các lựa chọn. Con giáp này đưa ra quyết định khá nhanh, nhìn như không cần suy nghĩ nhưng thực tế bản mệnh đã có sự chuẩn bị nên không cần mất thêm thời gian để do dự.

Tuy nhiên, đôi lứa có thể xảy ra tranh cãi, chiến tranh lạnh. Cả hai đều là người có cái tôi cao ngạo nên rất khó để một trong hai chịu lùi bước nhường nhịn nửa kia. Nhưng tình cảm nếu cứ đối chọi gay gắt như vậy sẽ khó mà bền vững.

Ngày này nếu tham gia các dự án ký kết, hợp tác làm ăn, tuổi Tý cũng dễ dàng giành được ưu thế. Bản mệnh có khả năng tính toán nhanh nhạy, lại rất chịu khó bám sát biến động của thị trường nên biết mình cần làm gì để đạt được mức lợi nhuận tốt nhất.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Với những người tuổi Thân, hôm nay sẽ là thời điểm tốt nhất để họ tích lũy tài lộc. Cơ hội và tài năng hội tụ lại, dù là sự nghiệp hay đầu tư, bạn sẽ đạt được lợi nhuận đáng kể. Những người sinh năm Thân không chỉ nổi bật trong công việc bằng trí tuệ và lòng dũng cảm của mình trong giai đoạn này mà thậm chí có thể gặp may mắn do một sự cố bất ngờ.

Ngoài ra, về mặt đầu tư, người tuổi Thân có thể gặp một số cơ hội rất hấp dẫn, chỉ cần nắm bắt được cơ hội, tài lộc sẽ tiếp tục đổ vào ví của họ. Tất nhiên, trong giai đoạn này, người tuổi Thân cũng nên chú ý quản lý tài chính, tránh hành vi đầu tư mù quáng, bốc đồng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay ngày 8/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu bận tâm những chuyện cũ, không dành cho bản thân thời gian nghỉ ngơi.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc thường lo lắng nhiều công việc không thể hoàn thành hết.

Tình cảm: Tình yêu đến bất ngờ, giữ nhiều kỷ niệm khi ở cạnh nhau.

Tài lộc: Cẩn thận lời nói và hành động của bạn trước khi cho người khác vay mượn.

Sức khỏe: Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng bên người thân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.