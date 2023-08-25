Tử vi hôm nay ngày 25/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ biết cách lắng nghe đối tác của chính mình.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Ngọ cần tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ và giải quyết vấn đề một cách chính xác, khi cẩn thận sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt.

Tài lộc: Tài chính đang ổn định, nhưng hãy tránh chi tiêu không cần thiết, biết cách đầu tư cho bản thân.

Sức khỏe: Thói quen chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, quan điểm của họ là “khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu”. Tuổi Sửu bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm,.

Tử vi hôm nay, thứ Sáu (25/8/2023), người tuổi Sửu cũng đã gặt hái được nhiều thành công, tuy nhiên vì vận may chưa đến nên họ không thể giữ vững cơ ngơi của chính mình. Tử vi năm Quý Mão 2023 có nói, trong 60 ngày tới nhờ có thần tài chấm số đỏ nên Sửu làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Chẳng những của nả nối đuôi nhau chạy vào nhà, con giáp giàu sang này còn muốn gì được nấy, cuối năm tài lộc thăng hoa viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 25/8/2023 hôm nay, tuổi Mùi có một ngày làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Đường công danh sự nghiệp cũng tiến triển rất tốt. Con giáp này nên tranh thủ tập trung giải quyết nhanh chóng những vấn đề tồn đọng.

Vận tài lộc của bản mệnh khá ổn định. Mức thu nhập tốt nên con giáp này gần như không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Tự tin về tài chính nên tuổi Mùi dẫu có gặp phải chuyện gì cũng dễ dàng xoay sở hơn.

Con giáp này nên quan tâm hơn tới sức khỏe của mình. Dù công việc bận rộn nhưng cũng đừng quên nghỉ ngơi, thư giãn. Tuổi Mùi có thể chọn một bộ môn thể thao yêu thích nào đó hoặc vận động nhẹ nhàng tại nhà để giải tỏa căng thẳng, áp lực.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.