Đúng 17h chiều nay 25/4/2023: 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phất lên như diều gặp gió, sớm tậu nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 16:33

Theo tử vi con giáp tháng 4, dự báo những con giáp sau sắp nhận được cơn mưa tài lộc, tiền vào ào ào như thác đổ.

Tuổi Sửu 

Tử vi vui hôm nay ngày 25/3/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay đón nhận nhiều tin vui về tài lộc, thuận lợi phát triển nhiều dự án.  

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc “thuận buồm xuôi gió” phát triển tốt về mặt đầu tư tài chính. 

Tình duyên: Tình cảm cả hai có nhiều rạn nứt, khó níu kéo được khi người ấy muốn quay lại. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc hôm nay thuận lợi phát tài như ý muốn, tiền bạc đến rủng rỉnh. 

Sức khỏe: Hạn chế ăn đồ ăn quá mặn, không tốt cho thận của bạn. 

Đúng 17h chiều nay 25/4/2023: 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phất lên như diều gặp gió, sớm tậu nhà, mua xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Ngày thứ Ba, công việc của tuổi Dần diễn ra thuận lợi ở thời điểm này. Cát Tinh đưa đường dẫn nên những kế hoạch của người tuổi này đều đạt được kết quả tốt đẹp. Nhờ đó, cấp trên rất yên tâm khi phân công nhiệm vụ quan trọng cho bản mệnh thực hiện. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc may mắn. Đây chính là thời điểm kiếm tiền thuận lợi dành cho những người làm kinh doanh do được Chính Quan nâng đỡ, còn người làm công ăn lương có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm khả quan. Dần Mão tương hội nên giữa các cặp đôi luôn có sự thấu hiểu đặc biệt. Cả hai chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương thì có thể hiểu được họ nghĩ gì và muốn làm gì. 

Đúng 17h chiều nay 25/4/2023: 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phất lên như diều gặp gió, sớm tậu nhà, mua xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hôm nay ngày 24/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi không nên dễ dàng tin người kẻo bị hãm hại lúc nào không hay. Làm việc gì, bạn cũng nên giữ chính kiến của riêng mình, chớ bị kẻ khác lôi kéo.

Ngoài ra, chính con giáp này cũng nên cố gắng làm việc, không nên nghĩ tới việc hãm hại người khác để cướp công. Chỉ khi bạn gặt hái được thành quả một cách đường đường chính chính, bạn mới có thể được tận hưởng niềm vui thực sự.

Thổ khắc Thủy, người độc thân có những suy nghĩ tiêu cực về tình yêu. Dường như bạn vẫn chưa bước ra khỏi những ám ảnh trong quá khứ. Chính vì vậy, dù có người quan tâm, chăm sóc, bạn vẫn cố tình tỏ vẻ dửng dưng.

Công việc: Người tuổi Mùi hôm nay rất cố gắng trong công việc, đồng nghiệp thường yêu mến và hỗ trợ bạn những lúc bế tắc.

Tình duyên: Tình duyên hạnh phúc, người yêu dù ở xa nhưng luôn quan tâm đời sống tinh thần và vật chất.

Tài lộc: Tài lộc có người tài trợ, đầu tư công việc phát triển hơi tốn kém.

Sức khỏe: Tìm gặp bác sĩ dinh dưỡng giúp bạn hiểu rõ cơ thể đang thiếu chất dinh dưỡng nào.

  • Giờ tốt: 21h-23h
  • Màu sắc cát tường: Nâu, xám
  • Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Ngọ
Đúng 17h chiều nay 25/4/2023: 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phất lên như diều gặp gió, sớm tậu nhà, mua xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tháng 5 dương lịch, 3 tuổi này trở thành con cưng của Thần Tài, vận trình phất lên như diều gặp gió, lộc lá ào ào chảy vào nhà

Tháng 5 dương lịch, 3 tuổi này trở thành con cưng của Thần Tài, vận trình phất lên như diều gặp gió, lộc lá ào ào chảy vào nhà

3 con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, tài lộc tăng vọt, hỷ sự liên tiếp ập tới, tài lộc đầy nhà. Những người trung niên thì có cuộc sống "thuận buồm xuôi gió".

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