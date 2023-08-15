Đúng 17h chiều nay (15/8/2023): 3 con giáp vận may sáng sủa, tiền bạc phủ phê, phất lên như diều gặp gió, nằm không cũng hứng lộc tiền tài

Tâm linh - Tử vi 15/08/2023 05:24

Theo tử vi, 3 con giáp sau sẽ có tài lộc gõ cửa, gặt hái được thành quả tốt đẹp vào cuối ngày.

Tuổi Thìn 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Ba ngày 15/8/2023, tuổi Thìn có điềm báo gặp nhiều may mắn tài lộc. Con giáp này phát huy được khả năng kiếm tiền nhanh nhạy và thông minh của mình nên tài chính rủng rỉnh hơn.

Thực tế là chuyện làm ăn kinh doanh cũng có khi thuận lợi, khi khó khăn, cũng là lẽ thường. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải giữ sự kiên định và hướng tới mục tiêu mới đạt được gặt hái được thành quả tốt đẹp. Con giáp này hãy luôn tự nhắc nhở bản thân như vậy nên đã làm được.

Vận trình tình duyên vượng sắc. Mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia rất suôn sẻ, sự hòa hợp và thấu hiểu giữa cả hai chính là chìa khóa để mối quan hệ luôn bền vững và hạnh phúc. Tình yêu làm tuổi Thìn cảm thấy phấn chấn, yêu đời và có nhiều năng lượng sống hơn.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Đúng 17h chiều nay (15/8/2023): 3 con giáp vận may sáng sủa, tiền bạc phủ phê, phất lên như diều gặp gió, nằm không cũng hứng lộc tiền tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Một trong những đặc điểm nổi bật của người tuổi Thân là khả năng tư duy phân tích và logic. Bản mệnh học hỏi từ những thất bại và khám phá nguyên nhân đằng sau mọi vấn đề. Tính cách này thường giúp bản mệnh làm việc một cách có hệ thống và hiệu quả.

Người tuổi Thân đam mê học hỏi và nghiên cứu. Bản mệnh thích khám phá sâu hơn về các chủ đề mình quan tâm và có xu hướng đối mặt với những thách thức một cách bình tĩnh. Bản mệnh cũng giỏi ăn nói, khéo giao tiếp nên có nhiều mối quan hệ.

Trong kinh doanh, người tuổi Thân không cường điệu hóa để lấy lòng tin của khách hàng. Ngược lại, bản mệnh bán hàng bằng cái tâm. Một ông chủ tuổi Thân sẽ chú trọng đến tâm lý của khách hàng, cố gắng khiến mọi khách hàng ghé thăm đều cảm thấy như ở nhà.

Cuối ngày, nhiều khách quen sẽ giới thiệu thêm khách hàng đến cho người tuổi Thân khiến bản mệnh bận rộn bán hàng, cung cấp dịch vụ.

Đúng 17h chiều nay (15/8/2023): 3 con giáp vận may sáng sủa, tiền bạc phủ phê, phất lên như diều gặp gió, nằm không cũng hứng lộc tiền tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi hôm nay ngày 15/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay bạn làm nhiều việc có ích cho xã hội, cộng đồng.   

Công việc: Công việc người tuổi Tý có nhiều công việc mang lợi ích tốt đẹp cho cộng đồng, làm việc luôn chu đáo.   

Tình duyên: Người tuổi Tỵ có người bạn đồng hành ủng hộ những dự án cộng đồng của bạn. 

Tài lộc: Thu nhập đang được thay đổi, bạn dùng nhiều tiền bạc hỗ trợ các dự án cộng đồng.    

Sức khỏe: Luôn chu đáo chăm lo sức khoẻ bản thân, chăm sóc luôn những người thân yêu bên cạnh tốt. 

Đúng 17h chiều nay (15/8/2023): 3 con giáp vận may sáng sủa, tiền bạc phủ phê, phất lên như diều gặp gió, nằm không cũng hứng lộc tiền tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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