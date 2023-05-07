Đúng 17h chiều nay, 07/05/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp sau, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, 'gánh tiền mỏi lưng', giàu sang đổi vận đổi đời

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Chủ nhật ngày 7/5/2023 hôm nay, tuổi Tý may mắn đường công danh sự nghiệp ngày càng rộng mở, vận trình ngày càng sáng rõ hơn bao giờ hết. Quý nhân trao cho con giáp này cơ hội để thăng tiến bằng chính sức lực của mình.

Vận trình tình cảm trong ngày này cũng được cải thiện đáng kể, điều quan trọng là do con giáp này có sự tinh tế và biết lắng nghe, động viên nửa kia của mình khi họ phải đối mặt với khó khăn. Chính vì vậy cả hai đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Không chỉ công việc, tài lộc của tuổi Tý cũng đang rất khá. Sau bao ngày mong chờ, cuối cùng thì may mắn về tiền bạc cũng đến với bản mệnh. Việc kinh doanh thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập lớn, con giáp này có thể tập trung đầu tư vào những hạng mục kinh doanh nhỏ để thử nghiệm trước khi làm lớn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có Thiên Tài nhập cục nên việc đầu tư hiệu quả mang lại cho con giáp này khá nhiều nguồn thu rủng rỉnh. Con giáp này có duyên làm ăn buôn bán trong ngày thứ hai này, lợi nhuận nhờ thế mà tăng lên gấp bội.

Với người làm công ăn lương, công việc ở thời điểm này cũng khá hanh thông. Ngày này bạn giải quyết được một số vấn đề tồn tại gần đây và khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sự quyết đoán đã giúp bạn đi đúng đường.

Cũng trong hôm nay, có thể chuyện tình cảm của con giáp này xảy ra vài vấn đề nho nhỏ, tuy cũng không quá nghiêm trọng. Suy cho cùng thì ai cũng có cá tính riêng, tranh cãi bất đồng là chuyện khó có thể tránh khỏi. Điều quan trọng là cả hai đều cố gắng dung hòa với nhau.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Cà phê, vàng

Quý nhân phù trợ: Tị, Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi hàng tháng, công việc có nhiều sự thay đổi, đối diện nhiều khó khăn và thách thức. Nguyệt Lệnh lâm Tuyệt đẩy mọi thứ đi theo chiều hướng mà bạn không thể lường trước được. Các mối quan hệ cũng gặp nhiều rắc rối, thiếu đi sự hài hòa. Bản mệnh có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu, nhưng vẫn khó tránh được thị phi hay tiểu nhân vì những va chạm thường ngày trong công việc.

Dưới sự ảnh hưởng của Tiểu Hao nên tuổi Hợi còn có nguy cơ dễ mất tiền trong tháng này, đôi khi là vì kinh doanh đầu tư thua lỗ, đôi khi cũng là vì những sự cố khá ngớ ngẩn. Tháng này bạn chớ nên trông chờ vào các trò chơi may rủi, đỏ đen, kẻo tiền có bao nhiêu cũng hết. Làm việc gì cũng nên tính toán trước sau, quy mô vừa phải mới dễ kiểm soát, càng làm lớn càng dễ gặp rủi ro.

Ngũ hành xung khắc gây tác động không nhỏ tới chuyện tình cảm của Hợi. Mối quan hệ của các cặp đôi nhiều thăng trầm, không đâu vào đâu, cho dù bản mệnh đã cố gắng vun vén rất nhiều. Vợ chồng cũng nảy sinh nhiều tranh cãi. Người độc thân vẫn chưa thể tìm được một nửa phù hợp, càng chạy theo tình thì càng khó được như ý.

Về sức khỏe, vì tinh thần của Hợi không thoải mái nên thường cảm thấy áp lực, vui buồn thất thường, khó ngủ, mất ngủ, lo lắng bất an… thể lực có dấu hiệu suy nhược rõ. Các tình trạng này kéo dài còn ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày, đặc biệt là trong các mối quan hệ của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.