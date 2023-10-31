Đúng 17h chiều mai, thứ Tư (1/11/2023): 3 con giáp chuẩn bị đón mưa tài lộc, tình tiền thăng hoa, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 31/10/2023 15:00

Bước sang ngày đầu tiên của tháng 11/2023, 3 con giáp sau đường tiền tài rộng mở, thay phúc đổi mệnh, có đột phá lớn trong cuộc sống.

Tuổi Dậu 

Tử vi 1/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu có nhiều sự thật che giấu, không muốn nhiều người biết.      

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay hãy dành cho bản thân công việc bạn yêu muốn có thể từ xuất phát điểm thấp.

Tình cảm: Người tuổi Dậu chủ động tìm kiếm cơ hội giải quyết, không muốn cả hai xa nhau vì cãi nhau.

Tài lộc: Tài lộc đạt được nhiều niềm vui, có nhiều mục tiêu mới.

Sức khoẻ: Ăn đêm nhiều không tốt cho tiêu hoá.   

Đúng 17h chiều mai, thứ Tư (1/11/2023): 3 con giáp chuẩn bị đón mưa tài lộc, tình tiền thăng hoa, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Trong mắt người xung quanh, tuổi Tỵ luôn được biết đến với hình siêng năng và cầu toàn. Họ không chỉ giỏi phân tích và giải quyết vấn đề mà còn rất nhạy cảm với các tiểu tiết nhỏ.

Đầu tháng 11, người tuổi Tỵ sẽ nhận được một vận may bất ngờ và có thể kiếm thêm thu nhập thông qua đầu tư hoặc khởi nghiệp. Đồng thời, họ cũng sẽ có những đột phá lớn trong sự nghiệp, cơ hội thăng chức tăng lương của con giáp này cũng dễ như trở bàn tay.

Tuy nhiên tuổi Tỵ nên thận trọng hơn trong việc quản lý tài chính, lên kế hoạch sử dụng vốn hợp lý, đồng thời duy trì thái độ tích cực để nắm bắt cơ hội tốt hơn.

Đúng 17h chiều mai, thứ Tư (1/11/2023): 3 con giáp chuẩn bị đón mưa tài lộc, tình tiền thăng hoa, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 1/11/2023, tuổi Mão tài lộc dồi dào. Dù kinh doanh buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều tìm được cơ hội gia tăng thu nhập cho mình, kiếm không ít tiền bạc. Nhờ vậy bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những món đồ mà mình thích.

Thực tế con giáp rất có năng lực làm giàu. Nhờ khả năng tính toán nên bản mệnh có thể đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, thu lợi về phía mình. Dù vậy, với những công việc liên quan tới sổ sách, giấy tờ, tuổi Mão vẫn nên tìm sự giúp sức của người có chuyên môn để tránh sai sót không đáng.

Với cách nói chuyện ngọt ngào, khéo léo con giáp này cũng thu hút được không ít mối duyên khác giới. Nhưng đừng gặp ai cũng tán tỉnh mà làm người khác tổn thương, còn khiến bản mệnh bị hiểu lầm là người lăng nhăng. Chuyện tình cảm rất cần sự rõ ràng nếu không chính bản mệnh sẽ là người gặp rắc rối.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Dần

Đúng 17h chiều mai, thứ Tư (1/11/2023): 3 con giáp chuẩn bị đón mưa tài lộc, tình tiền thăng hoa, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (31/10/2023): 3 con giáp cầu được ước thấy, tài lộc vào nhà, đếm tiền mỏi tay, giàu lên nhanh chóng

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (31/10/2023): 3 con giáp cầu được ước thấy, tài lộc vào nhà, đếm tiền mỏi tay, giàu lên nhanh chóng

Vào đúng 17h chiều nay, thứ Ba (31/10), 3 con giáp sau cát khí vây quanh, tiền tài bủa vây, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

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