Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp đón phúc lộc về nhà, nằm trên đống vàng, cuộc đời hưởng nhiều sung túc

Tâm linh - Tử vi 07/09/2023 14:33

Tử vi dự báo rằng chiều mai (8/9), 3 con giáp sau sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát khó ai sánh bằng.

Tuổi Thìn 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 8/9/2023 hôm nay, vận trình của tuổi Thìn khá tươi sáng. Con giáp này tự tin thực hiện được những kế hoạch và ý tưởng độc đáo của mình, đạt được những bước tiến quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp.

Bản mệnh cảm thấy rất hào hứng và tự hào khi có được thành công nhờ vào chính năng lực. Chính điều đó đã tạo ra động lực vô cùng lớn để thêm nỗ lực hơn, bản thân con giáp này cũng không phải người dễ dàng hài lòng khi đạt được điều gì đó.

Thời điểm này, nhân duyên của tuổi Thìn cũng vô cùng khởi sắc, đào hoa nở rộ mang đến nhiều tin vui cho con giáp này. Tình yêu đôi lứa sớm đón nhận niềm vui, mối quan hệ giữa hai người cũng có sự tiến triển vượt bậc.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp đón phúc lộc về nhà, nằm trên đống vàng, cuộc đời hưởng nhiều sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày 8/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý công việc đổi mới. 

Công việc: Những thách thức đang chờ đón người tuổi Tý trong con đường sự nghiệp, nắm bắt tinh thần đổi mới và sáng tạo để đối mặt với mọi tình huống phù hợp với thị trường.

Tình cảm: Hôm nay mang đến cơ hội để bạn thể hiện tình cảm một cách chân thành, cả hai tạo nên sự hiểu biết và gắn kết trong mối quan hệ lâu dài.

Tài lộc: Sự linh hoạt trong quản lý tài chính và có nhiều cách đặt ra kế hoạch tài chính rõ ràng và tận dụng cơ hội đầu tư.

Sức khoẻ: Duy trì cân bằng giữa công việc, đảm bảo sức khỏe khi làm nhiều việc cùng một lúc.

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp đón phúc lộc về nhà, nằm trên đống vàng, cuộc đời hưởng nhiều sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tam Hội mang tới phút giây hạnh phúc, vui vẻ khi người tuổi Hợi quây quần bên bạn bè, người thân. Hoặc có cơ hội cao có người thân ở xa gọi điện "buôn chuyện" với bạn cả tiếng đồng hồ sau thời gian mất liên lạc.

Ngày có Chính Ấn nâng đỡ, đây là cơ hội để con giáp tuổi Hợi hoàn tất những gì mà bạn đã khởi xướng. Vậy thì hãy cố gắng để xử lý mọi nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất có thể nhé, điều đó thực sự quan trọng.

Ngũ hành tương sinh cho thấy một số rắc rối liên quan tới tiền bạc của bản mệnh hôm nay được xử lý với sự giúp sức của bạn bè hoặc người thân. Tuy sự hỗ trợ này không nhiều nhưng giúp bạn thoát được rắc rối hiện tại.

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Trắng, đen

Quý nhân phù trợ: Thân, Thìn.

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (8/9/2023): 3 con giáp đón phúc lộc về nhà, nằm trên đống vàng, cuộc đời hưởng nhiều sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 7/9 đến 15/9: 3 con giáp nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, đón cát tinh chiếu mệnh, giàu sang khỏi bàn

Từ 7/9 đến 15/9: 3 con giáp nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, đón cát tinh chiếu mệnh, giàu sang khỏi bàn

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