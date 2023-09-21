Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (22/9/2023): 3 con giáp vận khí cực tốt, cầu gì được nấy, tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 21/09/2023 23:58

Thời gian cuối ngày, vận thế của 3 con giáp sau vô cùng thuận lợi, làm đâu thành công đó, nếu không phát tài thì cuộc sống cũng bình yên hạnh phúc.

Tuổi Ngọ 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 22/9/2023, vận trình tài lộc của tuổi Ngọ rộng mở, có nhiều cơ hội làm ăn hoặc nhận thêm được công việc bên ngoài, mang tới thu nhập tốt. Bản mệnh sẽ bận rộn hơn hẳn, phải làm việc chăm chỉ thì mới thu được thành quả xứng đáng, tích lũy thêm cho tương lai.

Sự nghiệp đang trong giai đoạn cần tập trung, dồn nhiều sức lực nên tuổi Ngọ sẽ khó tránh khỏi việc cảm thấy mệt mỏi khi bị ép tiến độ. Càng được cấp trên tin tưởng thì trách nhiệm càng cao, đồng nghĩa bản mệnh cũng sẽ phải thận trọng hơn trong mỗi quyết định của mình.

Vận trình tình cảm khá thuận lợi, người độc thân có thể sẽ nhận được những lời mời hò hẹn từ người khác phái. Hãy thoải mái như mình vốn có, đừng quá căng thẳng, cũng đừng đặt nặng việc phải phát triển mối quan hệ ngay tức khắc, hãy để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (22/9/2023): 3 con giáp vận khí cực tốt, cầu gì được nấy, tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Người tuổi Tỵ tài hoa lại có mưu lược, hơn nữa luôn suy nghĩ thấu đáo, tỉ mỉ, khi xử lý mọi vấn đề đều có trước có sau. Đặc biệt, con giáp này tài giỏi nhưng lại rất khiêm tốn nên được mọi người yêu mến và yên tâm khi hợp tác, kết hợp với người tuổi Tỵ.

Thời gian cuối thứ Sáu ngày 22/9/2023, vận thế của người tuổi Tỵ vô cùng thuận lợi đặc biệt là về sự nghiệp, làm đâu thành công đó, được cấp trên đánh giá cao, thăng chức, tăng lương.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này cũng rất sáng sủa, thậm chí còn có tin vui về hỷ sự hoặc có thêm quý tử.

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (22/9/2023): 3 con giáp vận khí cực tốt, cầu gì được nấy, tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi ngày 22/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay vận trình công việc thăng tiến theo mong muốn. 

Công việc: Người tuổi Sửu làm việc nên chú trọng đầu tư thêm kiến thức bản thân. Hôm nay vận trình công việc gặp nhiều may mắn, thăng tiến xa. 

Tình duyên: Tình cảm sau thời gian chia xa, cả hai mong muốn quay lại vì không thể thiếu nhau. 

Tài lộc: Tài lộc không có nhiều, tiền lương hàng tháng đủ chi tiêu. 

Sức khỏe: Đồ ăn chua không tốt cho dạ dày đang đau. 

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (22/9/2023): 3 con giáp vận khí cực tốt, cầu gì được nấy, tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

2 ngày liên tiếp (22/9 - 23/9): 3 con giáp tiền đồ rực rỡ, vận đỏ như son, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình

2 ngày liên tiếp (22/9 - 23/9): 3 con giáp tiền đồ rực rỡ, vận đỏ như son, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình

Đúng thời gian này, 3 con giáp sau đón nhận nhiều tài lộc may mắn, tiền bạc đếm không xuể, cuối tháng ấm no không nặng gánh lo toan.

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