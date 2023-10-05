Tử vi ngày 6/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ nhất định phải chú ý đến một số chi tiết, đừng để bản thân bị trách móc.

Công việc: Đừng từ bỏ một số việc khó khăn quá sớm, nếu bạn kiên trì, bạn có thể nhận được kết quả tốt.

Tình duyên: Bạn và người yêu vẫn có những sở thích chung, có thể hẹn đi chơi cùng nhau, điều này sẽ cải thiện đáng kể mối quan hệ giữa hai người.

Tài lộc: Có thể kiếm được nhiều tiền trên thị trường chứng khoán nhưng chi tiêu cũng nhiều.

Sức khỏe: Ổn định, năng lượng tràn đầy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, ngay thẳng, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là họ khá bảo thủ, cố chấp. Đôi khi, họ không muốn lắng nghe hay tiếp thu những ý kiến trái chiều.

Sự nghiệp của người tuổi Dần gần đây cũng gặp khá nhiều khó khăn. Dù có cố gắng đến mức nào, họ cũng không được cấp trên ghi nhận. Một số dự án gặp trục trặc khiến con giáp này mất nhiều tiền của, công sức.

Tuy nhiên, từ 6/10tài vận của họ lúc này cũng tốt hơn. Họ nên tích cực giao lưu, kết giao với bạn bè để có thể nhận được những cơ hội tốt hơn trong công việc.

Người tuổi này từng bước vươn lên trong công việc, có cơ hội thăng tiến rộng mở. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm tốt để họ đầu tư mạo hiểm. Dù có thành công, con giáp này cũng đừng quên những người xung quanh luôn âm thầm ủng hộ mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 6/10/2023, các mối quan hệ xã giao của tuổi Thìn phát triển hài hòa. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ người khác nên đến khi gặp khó khăn, mọi người cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ bản mệnh, việc khó khăn đến mấy cũng được khắc phục thuận lợi.

Nay cũng là ngày thích hợp để con giáp này mở rộng quy mô kinh doanh, làm quen với những bạn hàng, đối tác triển vọng. Bản mệnh chỉ cần chân thành và biết giữ chữ tín thì không thiếu người muốn hợp tác, giúp tiền đổ về đầy túi.

Đáng mừng hơn nữa là những tin vui tình cảm cũng liên tiếp bay về. Con giáp này và nửa kia nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, người thân, vì thế mà hai người ngày càng tin tưởng hơn vào tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.