Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (7/9/2023): 3 con giáp tài lộc dồi dào, vận khí hanh thông, chẳng cần lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền

Tử vi hôm nay ngày 7/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu cố gắng cho tương lai rất nhiều, nhưng người đồng hành thường làm bạn thất vọng.

Tình cảm: Mối quan hệ hiện tại làm cho bạn thường thất vọng, tình cảm đong đầy, nhưng khó nắm giữ.

Công việc: Người tuổi Sửu công danh thăng tiến tốn, được cấp trên đề bạt vị trí cao trong công ty.

Tài lộc: Tiền bạc cần được chỉn chu từ trong túi, không nên quá xem thường những người thường vay mượn bạn.

Sức khoẻ: Trời mưa dễ cảm, nên có thuốc phòng ngừa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 7/9/2023 hôm nay hôm nay, tuổi Tỵ rất giỏi thích ứng trong công việc, vì thế, chẳng bao giờ ngại ngùng khi phải tiếp xúc với những công việc mới. Đây là nguyên nhân khiến mọi người rất yên tâm khi đặt trọng trách lên vai bản mệnh.

Tình cảm giữa tuổi Tỵ và nửa kia cũng tiến triển rất tốt đẹp, một phần là nhờ bản mệnh luôn thẳng thắn bày tỏ tình cảm trong lòng. Chẳng bao giờ bản mệnh cảm thấy ngại ngùng khi nói những lời có cánh với người mà mình yêu thương.

Người độc thân có thể chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ cảm xúc với người mình thầm mến từ lâu. Thái độ chân thành của bản mệnh chắc hẳn sẽ khiến cho đối phương rất cảm động, thậm chí dành cho bản mệnh một lời đồng ý.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tình hình tài chính của người tuổi Dần sẽ có sự cải thiện rõ rệt, tăng trưởng hơn hẳn những tháng trước. Điều này xuất phát từ sự thay đổi tích cực. Con giáp may mắn này có thể được tăng lương, nhận được khoản tiền thưởng lớn bất ngờ hoặc chuyện làm ăn kinh doanh ngày một phát đạt.

Về chuyện tình cảm, người đã có gia đình, mối quan hệ vợ chồng bạn vẫn rất khăng khít. Cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc, nhờ vậy mà không khí trong nhà luôn đầm ấm và vui vẻ. Với những người độc thân, bạn vô cùng cởi mở nên khoảng cách giữa bạn và đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.