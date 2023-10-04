Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (5/10/2023): 3 con giáp may mắn nhân đôi, cầu công danh có công danh, cầu tài lộc có tài lộc

Tâm linh - Tử vi 04/10/2023 14:18

Tử vi dự báo rằng đúng 5/10, 3 con giáp sau gặp khá nhiều may mắn, con đường tài lộc cũng dần khởi sắc.

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Năm ngày 5/10/2023, tuổi Thân vô cùng may mắn trên phương diện sự nghiệp, làm gì cũng đỏ, con cháu học hành giỏi giang. Những ai đang mong chờ tin tức liên quan đến học tập, xin việc, thi cử thì sẽ có tin tốt đến.

Nhìn chung cả sự nghiệp và tài lộc đều có triển vọng phát triển nếu biết tận dụng triệt để các mối quan hệ của mình. Nhất là với những người đang làm trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh, nhân sự, khéo léo luồn lách thì không lo thiếu vốn làm ăn.

Vận tình cảm của tuổi Thân tiến triển rất nhanh. Bình thường bản mệnh cũng nhiệt tình với mọi người nên được người ta giúp là chuyện đương nhiên. Ai đang muốn tiến đến hôn nhân thì nên sắp xếp thời gian về thưa chuyện với gia đình hai bên.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (5/10/2023): 3 con giáp may mắn nhân đôi, cầu công danh có công danh, cầu tài lộc có tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần mạnh mẽ, có tài năng, có bản lĩnh. Con giáp này sống có lý tưởng, có mục tiêu. Bản mệnh không thích sống một cuộc sống tầm thường mà mỗi ngày đều cố gắng, phấn đấu vì những điều mà mình muốn, vì tương lai tươi sáng hơn. Trong cuộc sống, tuổi Dần là người khá lãng mạn, giàu tình cảm và dễ mềm lòng.

Tử vi dự báo rằng đúng 5/10, người tuổi Dần gặp khá nhiều may mắn, con đường tài lộc phát triển rực rỡ. Bản mệnh trải qua nhiều khó khăn, vất vả nhưng không ngừng phấn đấu, vươn lên để đạt thành tích xuất sắc.

Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, trao thêm nhiều cơ hội để phát triển. Người làm kinh doanh cũng có khả năng thu hồi vốn, buôn bán sinh lời.

Dù gặp tình huống bất ngờ, tuổi Dần cũng giữ bình tĩnh, cố gắng tìm ra phương án giải quyết phù hợp, không để mình rơi vào bế tắc. 

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (5/10/2023): 3 con giáp may mắn nhân đôi, cầu công danh có công danh, cầu tài lộc có tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày 5/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay đạt được những cơ hội lớn cho bản thân.    

Công việc: Người tuổi Thìn sẵn sàng tập trung vào sự nghiệp, không lo lắng quá nhiều những câu chuyện cũ.  

Tình cảm: Khó  khăn khi cả hai không thể cùng nhau ở một nơi, nhưng bạn luôn hướng về đối phương.

Tài lộc: Tập trung vững vàng vào công việc để phát triển tài lộc

Sức khoẻ: Thường vận động, nhớ mang theo nước bổ sung.

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (5/10/2023): 3 con giáp may mắn nhân đôi, cầu công danh có công danh, cầu tài lộc có tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Năm ngày 5/10/2023 của 12 con giáp: Tý - Sửu vận may che chở, kinh doanh lời to; Ngọ - Mùi đầu tư thua lỗ, trải qua khổ đau

Tử vi thứ Năm ngày 5/10/2023 của 12 con giáp: Tý - Sửu vận may che chở, kinh doanh lời to; Ngọ - Mùi đầu tư thua lỗ, trải qua khổ đau

Xem tử vi thứ Năm ngày 5/10/2023 của 12 con giáp để biết vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên của mình biến động ra sao, bạn gặp cơ hội cũng như nguy cơ gì.

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