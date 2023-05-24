Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (25/5/2023): 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, chỉ cần một bước đổi đời, hưởng phúc lộc đến già

Tâm linh - Tử vi 24/05/2023 17:44

Theo tử vi con giáp tháng 5, những con giáp sau sắp có tin vui nhận tiền tỷ cuối ngày, phát tài phát lộc.

Tuổi Hợi 

Tuổi Hợi luôn là con giáp nằm trong danh sách may mắn, giàu có. Trời sinh tuổi Hợi thông minh, hiền lành, đôn hậu. Họ cũng được Thần Phật chiếu cố, ban nhiều phước lành nên cuộc sống suôn sẻ, không gặp quá nhiều khó khăn.

Tuổi Hợi đặt ra cho mình rất nhiều mục tiêu để phấn đấu, gây dựng sự nghiệp vững chắc. Tử vi dự báo rằng trong 4 năm tới đây, con giáp này có thể tích góp được một khoản khá lớn, đủ để họ có cuộc sống sung túc, không lo nghĩ.

Vận may tứ phương hội tụ giúp công danh, sự nghiệp, sức khỏe và gia đình của người tuổi Hợi đều viên mãn, an yên.

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (25/5/2023): 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, chỉ cần một bước đổi đời, hưởng phúc lộc đến già - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Bước sang tháng, công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công. Con giáp này tự tìm được cơ hội khẳng định năng lực cá nhân, lộ trình thăng tiến rõ ràng và hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình, tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn đi đúng đường.

Tài vận khá hanh thông. Có tài tinh cao chiếu nên thu hoạch rất khả quan, nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được. Tuy nhiên, có thu có chi, nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra.

Cát khí cũng giúp vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Vợ chồng đôi khi có thể mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Đào hoa của người độc thân tăng mạnh. Nhân duyên khác giới cực tốt, bản mệnh dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý.

Về phương diện sức khỏe, không có vấn đề gì đáng lo, bản mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại đề phòng tai nạn, té ngã, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra để tăng cường sức khỏe bạn cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao điều độ. 

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (25/5/2023): 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, chỉ cần một bước đổi đời, hưởng phúc lộc đến già - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Thân với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí, khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước của bạn trong ngày hôm nay.

Con giáp này chớ nên vội vàng thỏa mãn với những gì mình vừa gặt hái được. Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình, bởi năng lực của bạn còn có thể đưa bạn tiến xa hơn nữa.

Xem ngày tốt xấu theo trực, nay trực Mãn là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn, hoàn thành ước nguyện đã đặt ra. 

Giờ tốt: 7h - 9h

Màu sắc cát tường: Vàng, trắng

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Dậu

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (25/5/2023): 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, chỉ cần một bước đổi đời, hưởng phúc lộc đến già - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Năm (25/5/2023) của 12 con giáp: Dậu được mọi người yêu quý, Thân có cơ hội thăng tiến,

Tử vi thứ Năm (25/5/2023) của 12 con giáp: Dậu được mọi người yêu quý, Thân có cơ hội thăng tiến,

Theo tử vi con giáp ngày mới 25/5 dự báo những con giáp sau có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời đúng người nên tiền tài nảy nở.

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