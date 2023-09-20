Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (21/9/2023): 3 con giáp tài vận dồi dào chảy vào túi, may mắn hanh thông, thuận lợi không ai sánh bằng

Tử vi ngày 21/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu tiến xa với người ấy.

Tình duyên: Tình cảm đang tiến triển tốt, hãy ngỏ lời khi cả hai thực sự sẵn sàng cho mối quan hệ xa hơn.

Công việc: Trong công danh người tuổi Dậu đôi lúc lơ là, quên mất các công việc quan trọng.

Tài lộc: Cát khí tài lộc đến bất ngờ, tiền của bạn sẽ là của bạn.

Sức khỏe: Không dùng được thuốc tây, bạn có thể dùng thuốc bắc, thuốc nam miễn sao giúp khoẻ mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được cát tinh chiếu mệnh trong khoảng thời gian 21-25/9. Đây là lúc bản mệnh có thể vận dụng mọi “tinh hoa” của mình để giúp sự nghiệp thăng tiến thêm vài bậc. Bản mệnh vốn thông minh, có cá tính, có chính kiến rõ ràng trong công việc. Vì vậy mà trong công việc, bản mệnh được nhiều đồng nghiệp, cấp trên đánh giá cao.

Đây là khoảng thời gian mà người tuổi Ngọ dễ nhận được các cơ hội “trời cho” từ cấp trên. Điều bản mệnh cần làm chính là nắm bắt cơ hội này và tích cực thể hiện năng lực của bản thân. Việc thể hiện khả năng của chính mình giúp người tuổi Ngọ ghi điểm trong cảm nhận của cấp trên, từ đó có khả năng thăng tiến.

Nhờ có sao tốt chiếu mệnh, người tuổi Ngọ có thể kinh doanh, đầu tư trong giai đoạn này. Nhưng bản mệnh không nên lơ là, cả tin tránh bị kẻ gian hãm hại. Người tuổi Ngọ nên hợp tác với những người mà mình tin tưởng, quen biết thời gian dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 21/9/2023, vận trình công việc của tuổi Mão hết sức thuận lợi. Công danh sự nghiệp có bước phát triển mới. Lại có sự đồng hành của quý nhân, dù gặp khó khăn cũng sẽ có người nâng đỡ, hỗ trợ vượt mọi sóng gió.

Các mối quan hệ của con giáp này cũng đang trong trạng thái hài hòa, hợp tác làm ăn thuận buồm xuôi gió nên tài lộc khá dồi dào. Đây là ngày rất thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng, gặp gỡ, làm quen với những khách hàng tiềm năng mới.

Lại thêm tình cảm gia đình được gắn kết, tạo nên bầu không khí đầm ấm ngập tràn tiếng cười. Người độc thân cũng đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ và cảm thấy rất hài lòng về chuyện đó nên sẽ chưa nghĩ tới việc hẹn hò hay kết hôn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.