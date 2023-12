Tài lộc: Cát khi tài lộc hiện tại chưa có nhiều, nhưng bạn biết bồi dưỡng phát triển tiềm năng bản thân

Sức khoẻ: Cẩn thận sức khỏe của bản thân, hạn chế ăn uống quá nhiều đồ cay nóng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có mùa màng bội thu từ ngày 14/21. Con giáp này rất dũng cảm, dám đương đầu với thử thách và biết nắm bắt cơ hội. Hơn nữa, người tuổi Hợi còn làm việc rất cẩn thận và có sự tập trung cao độ nên sẽ tránh được nhiều rắc rối không đáng có. Ngoài ra, Hội còn nhận được sự giúp đỡ của các bậc cao nhân nên chuyện xấu có thể hóa thành chuyện tốt.

Cuối cùng Hội đã đuổi được “thần nghèo” và đưa “thần giàu” về nhà. Khó khăn sẽ tan biến, mọi việc sẽ diễn ra theo ý muốn của bạn, sự nghiệp vững chắc, hợp tác diễn ra vô cùng suôn sẻ, vận may của bạn sẽ “bùng nổ” trong thời gian sắp tới khiến những người xung quanh phải thèm thuồng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 14/12/2023 hôm nay, tuổi Mùi có thể đối mặt với những khó khăn do các yếu tố khách quan như sự can thiệp của người khác, sự cố kỹ thuật... Mặc dù nguyên nhân không phải là do bản thân, nhưng bản mệnh vẫn cần phải cẩn trọng hơn.

Mối quan hệ xã hội trong ngày cũng không thuận lợi. Con giáp này được nhắc nhở họ không nên tham gia quá sâu vào chuyện của người khác, vì điều này có thể gây ra xung đột, mâu thuẫn, thậm chí là mất mát về mặt tài chính.

Vận trình tình cảm cũng gặp vướng mắc. Đặc đặc biệt khi sự thiếu thống nhất giữa con giáp này và đối phương tăng lên, điều này sẽ khiến tuổi Mùi chán nản và cũng khó tập trung vào công việc của mình.

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.