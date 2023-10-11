Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (12/10/2023): Top 3 con giáp bứt phá giàu có rực rỡ, gặp thời vượng phát, nằm không cũng hứng lộc tiền tài

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 12/10/2023, tuổi Mùi đang kinh doanh tự do, có nghề tay trái hoặc có doanh nghiệp riêng có nhiều thuận lợi. Con giáp này vốn hiền lành, rộng rãi, sống phóng khoáng với đồng nghiệp nên được rất nhiều người yêu quý.

Vận trình tình duyên của bản mệnh trong ngày hôm nay ở mức bình thường. Con giáp này đón nhận nhiều tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người, có bạn bè thân thiết ở bên, vậy là đủ, không nên tham lam mưu cầu quá nhiều, sống ở đời nên biết đủ.

Tiền bạc là vật ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại, tuổi Mùi không quá quan trọng hóa vấn đề tiền nong, đầu óc thoải mái. Chính vì tính tình xởi lởi nên con giáp này dễ có lộc, dễ trúng thưởng hoặc phát tài nhanh. Tuy nhiên có tiền thì phải biết giữ, đừng có tiêu xài hoang phí kẻo trắng tay rất nhanh.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý cần chú ý đến tâm trạng của lãnh đạo trong công việc. Nếu như tâm tình của lãnh đạo không tốt thì bản mệnh không nên đưa ra kế hoạch hay làm phiền đối phương mà hãy khéo léo hành xử.

Người tuổi Tý có thể phải đảm nhận công việc khó trong ngày hôm nay song phần thưởng sẽ rất xứng đáng, nên thử sức.

Đúng 12/10, người tuổi Tý có vận may tốt mang lại cơ hội gia tăng thu nhập. Bản mệnh được nhiều người quan tâm. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy giữ liên lạc với người lớn tuổi trong nhà, họ sẽ cho bản mệnh những lời khuyên hữu ích.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 12/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ nhiều chuyện cũ làm bạn buồn lòng.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay trong công việc bạn thoải mái với công việc, luôn đưa ra những luận điểm hợp lí để mọi người hiểu.

Tình cảm: Hôm nay bạn thích ở một mình, chuyện cũ cứ làm phiền bạn.

Tài lộc: Cải thiện tài vận, tiền bạc từ từ đến khi bạn chí thú làm việc.

Sức khoẻ: Tinh thần thoải mái, lạc quan khi bạn ngủ đủ giấc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.