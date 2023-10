Đúng 17h chiều mai, thứ Hai (2/10/2023): 3 con giáp tài lộc có nhiều dấu hiệu khởi sắc, vượng phát không ngờ, tiền tình đều phơi phới

Tài lộc: Tài lộc phát triển vượng phát, tiêu tốn nhiều tiền vào du lịch nước ngoài.

Sức khỏe: Thư giãn, thoải mái trong chuyến du lịch nước ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có quý nhân che chở, giúp đỡ nên người tuổi Mão khá vượng trong tháng 10.

Con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người.

Vận trình tài lộc tươi sáng, tuổi Mão có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn.

Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần phải lo lắng trong tháng này khi tuổi Mão cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng bạn chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Hai ngày 2/10/2023, tuổi Thìn may mắn trong công việc, buôn may bán đắt, xin việc suôn sẻ, thi cử được điểm tốt. Con giáp này làm gì cũng có người giúp đỡ, chỉ đường cho nên không mất sức, nhìn chung may mắn trong ngày rất lớn.

Vận trình tiền bạc cũng khả quan hơn, chính tài vững mạnh, dù làm một việc cũng rủng rỉnh. Người buôn bán kinh doanh có thêm hướng phát triển mới khá tốt, có thể cân nhắc để theo đuổi mặt hàng mới để có thêm tiền lãi.

Tuy nhiên con giáp này phải cẩn thận vì tình cảm có dấu hiệu lục đục. Con giáp này nên tránh đối đầu với người khác, nếu có va chạm tốt nhất nên nhường nhịn cho qua rồi tính kế lâu dài, cũng không nên đưa ra quyết định lớn. Có thể tận dụng sự khéo léo của mình để thoái thác các công việc khó khăn thì càng tốt.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.