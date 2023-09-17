Đúng 17h chiều mai, thứ Hai (18/9/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, công danh rộng mở, giàu sang chạm đỉnh, cả đời không lo tiền bạc

Tử vi ngày 18/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay không thích làm việc cùng những người không muốn cùng hợp tác.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu công tác nhiều ngày gặp được những ân nhân hợp tuổi làm ăn tiến lên.

Tài lộc: Đạt được tự do tài chính, làm việc tài chính vào không đếm hết.

Sức khỏe: Hạn chế sử dụng đường vào các món ăn sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, những người sinh năm Tuất thường thật thà, điềm tĩnh, ổn định và cũng là những người dũng cảm. Con giáp này sẽ luôn thể hiện sự nỗ lực, siêng năng và không hề thấy nản lòng. Họ sẽ không mất niềm tin vào cuộc sống.

Đối với họ, cơ hội thăng tiến ở khắp mọi nơi và việc kiếm tiền ngày càng suôn sẻ hơn. Từ giữa tháng 9, con giáp tuổi Tuất không ngừng tìm kiếm cơ hội để có thu nhập cao hơn. Gặp được quý nhân cũng như môi trường làm việc, con giáp này như cá gặp nước, ngày càng phát triển.

Với những người làm kinh doanh, đây là một tháng khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về, hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến. Một số người khác tìm được khách hàng, mối làm ăn tiềm ăn, giúp thu nhập thêm ổn định. Đặc biệt ngày mới 18/9, những con giáp sau đây sẽ có tài lộc thăng hoa, mọi chuyện hanh thông, thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Hai ngày 18/9/2023, tuổi Thân được dự báo khá may mắn ở phương diện tài lộc. Các nguồn thu có dấu hiệu gia tăng, nhất là nguồn thu đến từ công việc phụ như buôn bán nhỏ lẻ. Cuộc sống cũng nhờ vậy mà dễ thở hơn.

Hôm nay cũng là ngày thích hợp để tiến hành các dự định làm ăn, buôn bán. Nếu bản mệnh biết tận dụng thời cơ thì thời cơ phát tài rất lớn. Con giáp này có thể xem xét mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đầu tư vào lĩnh vực mới để tăng thêm vận may tiền bạc cho mình.

Tuy nhiên phương diện tình cảm vẫn khiến tuổi Thân phải lo nghĩ. Người độc thân chưa tìm được người tâm đầu ý hợp, có lẽ trong thời gian dài nữa vẫn phải chấp nhận cuộc sống cô đơn, lẻ bóng. Trong khi đó, các cặp đôi thường xuyên nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi khiến tình cảm rạn nứt.

Giờ tốt trong ngày: 9h đến 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.