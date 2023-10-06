Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy (7/10/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, ngồi không cũng hưởng lộc, giàu sang phú quý hiếm ai sánh kịp

Tử vi thứ Bảy ngày 7/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân cố chấp với những quyết định của bản thân, chưa muốn lắng nghe người khác.

Tình cảm: Trong mối quan hệ tình cảm, bạn chưa tin tưởng ai, nên tình cảm trao đi còn nửa vời.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Thân trong công việc bạn là người có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân.

Tài lộc: Về mặt tài chính, thu nhập hiện đại đủ để bạn mua nhà, mua xe và phục vụ nhu cầu cá nhân.

Sức khoẻ: Tương đối ổn định tinh thần và sức khoẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh, mưu trí. Bản mệnh biết kiếm tiền, biết quản lý tài chính. Con giáp này làm gì cũng có kế hoạch, tính toán rõ ràng từng đường đi nước bước. Là người có nhiệt huyết với công việc, tuổi Tỵ luôn được cấp trên đánh giá cao.

Vào ngày 7/10/2023, người tuổi Tỵ có nhiều cơ hội mới trên con đường sự nghiệp. Bản mệnh hoàn thành tốt công việc hiện có và có thể nhận được lời mời cho một công việc mới tốt hơn hoặc cho một công việc tay trái. Tuổi Tỵ thật sự có thể nắm bắt được cơ hội để cuộc sống tương lai thêm sung túc.

Người tuổi Tỵ cần tập trung cao độ để đưa ra các quyết định đúng đắn trong thời điểm quan trọng. Người làm ăn kinh doanh nên lắng nghe ý kiến của khách hàng để có sự thay đổi phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 7/10/2023, tuổi Ngọ thể hiện được điểm mạnh của mình. Con giáp này có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh và tìm ra cơ hội để bản thân tỏa sáng.

Việc làm ăn cũng tiến triển khá thuận lợi. Bản mệnh biết đâu là lợi thế cạnh tranh của mình nên dễ dàng vượt lên trên đối thủ và gây ấn tượng với khách hàng. Đồng tiền chảy về trong túi bản mệnh ào ạt.

Tuổi Ngọ rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, đặc biệt là với những người thân yêu, vì thế mà nửa kia chỉ cần hơi thay đổi, bản mệnh sẽ nhận ra ngay. bản mệnh có thể cùng nửa kia tâm sự và giải quyết những khó khăn đang gặp phải.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm