Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy 4/11/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, cuộc sống lên hương, tình duyên viên mãn, tài lộc phú quý khỏi phải bàn

Tử vi ngày 4/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi thời gian đã giúp bạn hiểu ra nhiều vấn đề.

Tình cảm: Người tuổi Hợi mệt mỏi vì tình cảm không được như ý muốn.

Công việc: Người tuổi Hợi cải thiện rất tốt, thời gian cho bạn hiểu ra nhiều kế hoạch.

Tài lộc: Hãy để kinh tế đến với tự nhiên, đừng áp lực quá.

Sức khoẻ: Không nên làm việc quá sức khi cơ thể không cho phép.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con giáp tuổi Sửu, trong thời gian trước vận khí giảm sút, làm gì cũng vấp váp, chậm chạp, dễ gặp chê trách. Nhưng từ 4/11, những người cầm tinh con giáp tuổi Sửu sẽ phát đạt. Số mệnh giàu có của họ đã đến lúc vượng phát. Tài lộc "không mời mà đến", tiền bạc không thiếu.

Trong thời gian này, người tuổi Sửu được Thần Tài chiếu cố, phát đạt không thể ngừng, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, phúc lộc song toàn.

Không chỉ có vậy, tại nơi làm việc họ cũng liên tục gặp quý nhân, được hỗ trợ để thành công, thăng tiến khiến nhiều người ghen tị.

Trong tương lai, họ chắc chắn sẽ ngày càng gặt hái thành công, sự nghiệp thịnh vượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Bảy ngày 4/11/2023, tuổi Thân có vận may ghé thăm. Con giáp này cho thấy sự nhanh nhạy và khéo léo nên xử lý vấn đề rất tài tình. Cấp trên tỏ rõ sự hài lòng với những gì bản mệnh đang thể hiện, điều này sẽ rất tốt cho đường tiến thân trong tương lai.

Nếu tuổi Thân đang có ý định đầu tư hay mở rộng mô hình kinh doanh sẵn có nên nhanh chóng triển khai. Vì sự nghiệp đang trên đà phát triển nên tài lộc cũng từ đó dồi dào hơn. Con giáp này nhận được nhiều khoản tiền nhờ sự năng nổ và nỗ lực của mình.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân độc thân được hỗ trợ để sớm có được tình yêu cho mình. Song cũng vì có quá nhiều lựa chọn nên bản mệnh không biết phải quyết định ra sao, hãy cố bình tâm lại để biết trái tim mình thực sự muốn gì và đang hướng về ai.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.