Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy 4/11/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, cuộc sống lên hương, tình duyên viên mãn, tài lộc phú quý khỏi phải bàn

Tâm linh - Tử vi 03/11/2023 21:00

Theo tử vi tháng 11/2023, 3 con giáo sau đến thời vượng phát, vươn lên đổi đời, tiền bạc không thiếu.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 4/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi thời gian đã giúp bạn hiểu ra nhiều vấn đề.    

Công việc: Người tuổi Hợi cải thiện rất tốt, thời gian cho bạn hiểu ra nhiều kế hoạch.  

Tình cảm: Người tuổi Hợi mệt mỏi vì tình cảm không được như ý muốn.   

Tài lộc: Hãy để kinh tế đến với tự nhiên, đừng áp lực quá.    

Sức khoẻ: Không nên làm việc quá sức khi cơ thể không cho phép.

Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy 4/11/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, cuộc sống lên hương, tình duyên viên mãn, tài lộc phú quý khỏi phải bàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Những người cầm tinh con giáp tuổi Sửu, trong thời gian trước vận khí giảm sút, làm gì cũng vấp váp, chậm chạp, dễ gặp chê trách. Nhưng từ 4/11, những người cầm tinh con giáp tuổi Sửu sẽ phát đạt. Số mệnh giàu có của họ đã đến lúc vượng phát. Tài lộc "không mời mà đến", tiền bạc không thiếu.

Trong thời gian này, người tuổi Sửu được Thần Tài chiếu cố, phát đạt không thể ngừng, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, phúc lộc song toàn.

Không chỉ có vậy, tại nơi làm việc họ cũng liên tục gặp quý nhân, được hỗ trợ để thành công, thăng tiến khiến nhiều người ghen tị.

Trong tương lai, họ chắc chắn sẽ ngày càng gặt hái thành công, sự nghiệp thịnh vượng.

Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy 4/11/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, cuộc sống lên hương, tình duyên viên mãn, tài lộc phú quý khỏi phải bàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Bảy ngày 4/11/2023, tuổi Thân có vận may ghé thăm. Con giáp này cho thấy sự nhanh nhạy và khéo léo nên xử lý vấn đề rất tài tình. Cấp trên tỏ rõ sự hài lòng với những gì bản mệnh đang thể hiện, điều này sẽ rất tốt cho đường tiến thân trong tương lai.

Nếu tuổi Thân đang có ý định đầu tư hay mở rộng mô hình kinh doanh sẵn có nên nhanh chóng triển khai. Vì sự nghiệp đang trên đà phát triển nên tài lộc cũng từ đó dồi dào hơn. Con giáp này nhận được nhiều khoản tiền nhờ sự năng nổ và nỗ lực của mình.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân độc thân được hỗ trợ để sớm có được tình yêu cho mình. Song cũng vì có quá nhiều lựa chọn nên bản mệnh không biết phải quyết định ra sao, hãy cố bình tâm lại để biết trái tim mình thực sự muốn gì và đang hướng về ai.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy 4/11/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, cuộc sống lên hương, tình duyên viên mãn, tài lộc phú quý khỏi phải bàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023: 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, sự nghiệp hưng vượng, kinh doanh đắc lợi, của cải phong phú

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023: 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, sự nghiệp hưng vượng, kinh doanh đắc lợi, của cải phong phú

Theo tử vi ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023, 3 con giáp sau có thêm phước lành, nhiều bước tiến trong cuộc sống, cần nắm bắt tốt những cơ hội đang đến với mình.

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