Theo tử vi 2/9/2023 của 12 con giáp , công danh sự nghiệp của tuổi Sửu thuận lợi, dễ dàng đi đúng hướng, hoàn thành nhiệm vụ mà không tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc. Con giáp này sẽ rất hứng thú bắt tay vào công việc và sẽ tỉnh táo hơn trước.

Các mối quan hệ xung quanh bản mệnh cũng rất hài hòa. Con giáp này hãy tận dụng tối những điều kiện thuận lợi đang có. Bạn bè là bàn đạp cho những ý tưởng của bản mệnh, chưa kể họ có cả những sáng kiến lớn để thúc đẩy bản mệnh tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Vận tài lộc có chiều hướng tăng tiến, có cơ hội tốt mà tuổi Sửu cần thời gian nghiên cứu, tìm hiểu. Đó là cách để bản mệnh có thể có quyết định sáng suốt nhất với tiền bạc của mình, vì thế không nên vội vàng làm gì.

Tuy vậy, trong tháng này tuổi Sửu không được chủ quan về vấn đề sức khỏe của mình như trước. Nếu cảm thấy mệt và thường xuyên cáu kỉnh, cảm xúc bất thường thì cũng có thể đi thăm khám bác sĩ tâm lý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 2/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay đưa ra giải pháp thông minh.

Công việc: Sự đa nhiệm và khả năng thích nghi sẽ giúp người tuổi Thìn tỏa sáng trong công việc, tận dụng sự linh hoạt để đạt được sự nghiệp và thành công ổn định.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm của bạn có thể trải qua nhiều thay đổi tích cực, hãy cùng nhau tạo dựng tương lai hạnh phúc.

Tài lộc: Sự quản lý tài chính thông minh và khả năng kiếm thu nhập từ nhiều nguồn sẽ đem lại mục tiêu tài chính đúng hạn.

Sức khoẻ: Duy trì thói quen sống lành mạnh và chăm sóc sức khỏe tinh thần thật tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.