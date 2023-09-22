Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy (23/9/2023): 3 con giáp may mắn dạt dào, được dịp đổi đời, phát tài phát lộc

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Bảy ngày 23/9/2023, tuổi Dậu đón nhiều tin vui ở đường tài lộc. Việc kinh doanh đang tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ tìm được hướng đi mới và lợi nhuận thu về vượt ngoài sự mong đợi, tiền bạc đổ về túi của bản mệnh ngày một nhiều hơn.

Trong ngày này, người mang thai nên hạn chế lui tới, tiếp xúc, di chuyển vị trí hoặc sửa chữa ở hướng chính Nam của phòng bếp và bếp. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Trái ngược với tài chính, tình cảm lại tồn tại nhiều vấn đề khiến bản mệnh phiền muộn. Mối quan hệ không có được sự đồng lòng, hòa thuận nên dễ nảy sinh cãi vã khiến tình cảm trở nên phai nhạt, khoảng cách ngày một xa dần.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi tuổi Mùi thứ Bảy này có nhiều điểm sáng về tài lộc, con đường làm giàu trở nên cực kỳ hanh thông. Người làm kinh doanh, buôn bán có thể tìm ra hướng phát triển mới. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những khó khăn, trở ngại nhưng bạn nhanh chóng tìm ra phương án khắc phục và gặt hái thành quả đáng mừng.

Đúng 17h thứ Bảy, cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ khó khăn hơn trong thời gian đầu năm, nhưng ít nhất nó vẫn ổn định. Người tuổi Mùi được sao tốt lành đồng hành, cung Tài lộc nở rộ từ cuối. Khoảng thời gian này, người tuổi Mùi sẽ như cá gặp nước, làm giàu nhanh chóng, kiếm được bộn tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 23/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn quyết đoán trong công danh, không để ai làm tổn hại về công việc hiện tại.

Công việc: Người tuổi Thìn công việc đang được rộng mở, trong lúc làm việc bạn cực lì quyết đoán.

Tình cảm: Tình cảm giúp bạn tạo nên gắn kết với đối phương, cả hai thường ở cạnh nhau những lúc khó khăn.

Tài lộc: Mức thu nhập đang dần trở nên tốt lên, tài lộc cải thiện đáng kể.

Sức khoẻ: Thường mỏi vai gáy, cố gắng thư giãn cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.