Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy (2/12/2023): 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 22:33

Đúng 17h ngày 2/12, 3 con giáp sau được dự đoán phất lên như vũ bão, cải thiện thu nhập, ngồi chơi cũng giàu có.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 2/12/2023, tuổi Mão luôn tin tưởng vào bản thân nên gần như chẳng bao giờ chần chừ khi phát hiện ra các cơ hội, nhờ vậy, bản mệnh thường luôn đi trước đối thủ hoặc đồng nghiệp một bước, việc kiếm tiền cũng trở nên thuận lợi hơn nhiều.

Nay là thời điểm rất thích hợp để con giáp này ký kết hợp đồng, cho dù đang làm trong lĩnh vực gì đi nữa. Đặc biệt, người làm nghề tự do có thể khẳng định được vị thế, khiến khách hàng tự động đến, còn bản mệnh thì không cần tốn quá nhiều công sức.

Về mặt sức khỏe, trong ngày mới này, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân. Vì thế nên chú ý vận động hoặc lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức kẻo gây nên di chứng.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy (2/12/2023): 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ là con giáp luôn có nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Dù trên con đương công danh tài lộc hay tình duyên. Nhưng người tuổi Ngọ luôn nỗ lực hết mình trong công việc nên bước vào tuổi trung niên họ sẽ có một cuộc sống viên mãn ít ai sánh bằng.

Đúng 2/12, bắt đầu bước sang thu cũng là lúc số phận của họ đảo chiều, vận may đến liên tục, "vựa lúa" bắt đầu đầy lên.

Trong giai đoạn này, những người tuổi Ngọ chỉ cần nỗ lực hết mình trong công việc thì những thành tựu mà họ đạt được sẽ không hề nhỏ. Những người tuổi NGọ hãy tin rằng cuộc sống không dễ dàng nhưng nếu chịu thương chịu khó thì sẽ đến lúc bạn xoay chuyển tình thế, giàu có lên từng ngày.

Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy (2/12/2023): 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày2/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay luôn cố gắng vì người yêu, không muốn làm người khác tổn thương.      

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc bản thân.

Tình cảm: Tình cảm bạn không muốn làm tổn thương đối phương, luôn chăm sóc cho người mình yêu.

Tài lộc: Thu chi ngày càng cải thiện rõ, bạn có nhiều tin vui vào cuối ngày.  

Sức khoẻ: Thư thả làm việc, tận hưởng cuộc sống.  

Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy (2/12/2023): 3 con giáp phất lên chạm đỉnh, tiền tài vô kể, an yên hưởng lạc, sống đời sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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