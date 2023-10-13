Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy (14/10/2023): 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, phú quý vinh hoa, tài lộc ập đến không ai cản được

Tâm linh - Tử vi 13/10/2023 16:38

Vào đúng 17h chiều ngày 14/10/2023, 3 con giáp sau tiền tài có nhiều thay đổi, vận may ùa vào nhà, chỉ cần ngồi chơi hưởng lộc.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 14/10/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Hợi có phần hơn người. Con giáp này có đạo đức, làm ăn trọng chữ tín và chữ đức nên hay được lộc bất ngờ. Tuy nhiên bản mệnh chưa có thành công lớn là do thiếu sự bứt phá.

Vận tiền bạc cũng khởi sắc. Những người làm công ăn lương có một ngày nghỉ trọn vẹn, không còn lo chuyện tiền nong. Những người làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư có thể nhận được khoản tiền lớn.

Tiếc là vận tình cảm đi xuống rõ rệt. Con giáp này được khuyên nên thăm hỏi mọi người và cố gắng vun đắp các mối quan hệ xung quanh mình nhiều hơn. Tuổi Hợi không có thời gian dành cho gia đình, bạn bè nên đường tình duyên cũng có phần sa sút.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy (14/10/2023): 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, phú quý vinh hoa, tài lộc ập đến không ai cản được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ là người sáng tạo, thích tự do. Con giáp này biết nhìn xa trông rộng, ham học hỏi nên có thể đạt được thành công rực rỡ. Bản mệnh đã khá vất vả trong thời gian qua. Đổi lại, tuổi Ngọ cũng nhận được thành quả xứng đáng.

Tử vi nói rằng trong nửa cuối tháng 10, người tuổi Ngọ đón khá nhiều tin vui. Bản mệnh có quý nhân phương xa tới giúp đỡ. Những vấn đề khó khăn của con giáp này sẽ sớm được giải quyết. Từ 14/10, tuổi Ngọ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.

Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy (14/10/2023): 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, phú quý vinh hoa, tài lộc ập đến không ai cản được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 14/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần làm việc cầu tiến, luôn quan tâm đến những yêu cầu quan trọng.   

Công việc: Người tuổi Dần đang đổi mới công việc, cầu tiến với những gì bản thân đạt được. 

Tình cảm: Bạn luôn thích những cuộc vui trong lần hẹn hò cùng đối phương.   

Tài lộc: Tài lộc đang có nhiều thay đổi mới, vận trình thay đổi mới.

Sức khoẻ:.Cơ thể cần nghỉ ngơi khi bạn làm việc liên tục.

Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy (14/10/2023): 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, phú quý vinh hoa, tài lộc ập đến không ai cản được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (15, 16, 17, 18 và 19/10): 3 con giáp buôn may bán đắt, chuyển mình giàu có, nhanh chóng phú quý hơn người

Tử vi 5 ngày liên tiếp (15, 16, 17, 18 và 19/10): 3 con giáp buôn may bán đắt, chuyển mình giàu có, nhanh chóng phú quý hơn người

Theo tử vi 5 ngày liên tiếp tới đây, 3 con giáp sau không chỉ công danh như ý, tiền tài thịnh vượng mà chuyện tình cảm cũng vô cùng tốt đẹp.

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