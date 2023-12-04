Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay, thứ Ba ngày 7/11/2023, tuổi Dần có thể phải chịu nhiều ấm ức khi bị hiểu lầm. Thị phi ập tới bất ngờ khiến bản mệnh không kịp trở tay, mọi lời nói đều bị phản bác. Lời khuyên dành cho con giáp này là nên ăn nói thận trọng hơn để không tự gây ra những rắc rối.

Thêm vào đó, vận trình tình cảm không được suôn sẻ. Con giáp này ngày càng thất vọng với sự hờ hững của người kia. Tình yêu cần sự vun vén từ cả hai phía, nếu chỉ có một mình bản mệnh cố gắng thì mọi thứ cũng chẳng thể đi tới đâu.

Công việc của tuổi Dần cũng không được thuận lợi do có người cố tình gây cản trở, rất khó lường. Ngày này nếu cần trợ giúp, bản mệnh đừng ngần ngại đưa ra yêu cầu, một mình con giáp này có lẽ sẽ khó xử lý ổn thỏa mọi chuyện.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 12 con giáp, tuổi Tỵ nổi tiếng là người chú ý đến tiểu tiết và theo đuổi sự hoàn hảo. Họ không chỉ lý trí và điềm tĩnh mà còn giỏi phân tích vấn đề và tỉ mỉ trong mọi việc. Những người sinh ra dưới bản mệnh này thường được biết đến là người thông minh, chăm chỉ và làm việc theo kế hoạch, mục tiêu rõ ràng.

Khoảng thời gian từ ngày 5/12/2023, do cát tinh soi chiếu mà những người tuổi Tỵ có thể "gặp được" cơ hội nghề nghiệp mới. Những nỗ lực và trí thông minh của con giáp này sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, có thể họ sẽ được đề nghị tham gia vị trí hoặc dự án mới. Vận may tài chính của người tuổi Tỵ cũng sẽ dần tăng lên và cách quản lý tài chính của họ cũng được nâng tầm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 5/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay chú ý cách hành xử khôn khéo, luôn quan tâm hết mình đối với những người bạn thân.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn hành xử khôn khéo, luôn mang đến lợi ích tốt cho khách hàng.

Tình cảm: Tình cảm bạn dành cho đối phương chân thành, luôn quan tâm hết mình.

Tài lộc: Tài chính dần ổn định, mua bán có thêm nhiều nguồn thu.

Sức khoẻ: Không nên trái cây sau bữa ăn chính.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.