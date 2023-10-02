Đúng 17h chiều mai, thứ Ba (3/10/2023): 3 con giáp có căn phú quý, nhận tiền tỷ cuối ngày, cuộc sống không cần lo nghĩ

Tử vi ngày 3/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất làm việc năng suất trong công việc.

Tình cảm: Không thích yêu xa, nên bạn từ chối khá nhiều người.

Công việc: Người tuổi Tuất việc gì đến tay của bạn cũng hoàn thành xuất sắc, ai cũng yêu mến, và thích được ở trong đội nhóm của bạn.

Tài lộc: Biết bản thân cần nhiều nguồn kinh tế, nên bạn chăm chỉ làm việc.

Sức khỏe: Mệt mỏi có thể làm tinh thần bạn không có sức làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần có tính cách rất tích cực, khiêm tốn và đủ cẩn thận. Điều này cũng thúc đẩy Dần phát triển và tiến bộ một cách lặng lẽ. Con giáp này cũng có khả năng xử lý mọi việc đặc biệt chu đáo, Dần cũng có thể bảo vệ tài sản của mình và kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống tốt hơn.

Tử vi ngày mới (3/10) cho biết, tài lộc tích cực, mưa thuận gió hòa, sự nghiệp hanh thông, công việc của con giáp tuổi Dần phát triển thuận lợi, tương lai tươi sáng, cuộc sống phía trước cũng đầy hứa hẹn.

Con giáp này được nhiều quý nhân ủng hộ, giải quyết được những khó khăn hiện tại, gia đình cũng hòa thuận, vui vẻ, phát triển thịnh vượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Ba ngày 3/10/2023, tuổi Thìn đón may mắn ở phương diện tài lộc. Người kinh doanh có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp. Lợi nhuận thu về được chia đều cho đôi bên nhưng về cơ bản bản mệnh vẫn có lợi.

Nhìn chung trong thời gian này tiền bạc không còn là vấn đề với con giáp này. Tuy nhiên, đôi khi vì quá mải mê kiếm tiền mà tuổi Thìn quên cả việc chăm lo cho bản thân, hãy cho mình thời gian để nghỉ ngơi.

Về mặt tình cảm, cảm giác lo lắng ngày càng lớn hơn trong bản mệnh, nguyên nhân là bởi tuổi Thìn nhận ra mối quan hệ tình cảm gia đình thiếu hòa thuận, các thành viên không quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Hãy chủ động đứng ra điều hòa các mối quan hệ, gắn kết mọi người.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.