Đúng 17h chiều mai, thứ Ba (17/10/2023): 3 con giáp vận đỏ như son, bất ngờ nhặt được mỏ vàng, vô cùng giàu có, dễ mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 16/10/2023 14:33

Đúng 17h chiều mai, thứ Ba (17/10), 3 con giáp sau được quý nhân giúp đỡ nên đường thăng tiến thênh thang, nhiều cơ hội mới ập đến.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 17/10/2023 tuổi Dậu tiền bạc dư dả dựa vào công sức của chính mình. Con giáp này có thể hoàn toàn yên tâm và tự hào vì những gì mà mình đã làm và đạt được. Tương lai, bản mệnh sẽ còn kiếm được nhiều hơn như thế nữa.

Về mặt tình cảm, tuổi Dần dần trở nên nhiệt tình hơn khi tiếp xúc với người khác giới. Thái độ cởi mở của con giáp này sẽ bật đèn xanh cho những đối tượng triển vọng, khiến cuộc sống của bản mệnh nhanh chóng bước sang trang mới.

Đời sống gia đình của các cặp vợ chồng cũng rất hòa thuận. Nếu có bất cứ mâu thuẫn gì nảy sinh, bản mệnh và nửa kia không so đo hơn thua nữa mà luôn tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của nhau, cùng nhau tìm ra giải pháp để dung hòa.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Đúng 17h chiều mai, thứ Ba (17/10/2023): 3 con giáp vận đỏ như son, bất ngờ nhặt được mỏ vàng, vô cùng giàu có, dễ mua nhà sắm xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Từ 17h ngày 17/10, tuổi Thìn sẽ có thể tạm biệt áp lực công việc, cuộc sống để đón nhận những vận may sắp đến với mình. Theo tử vi 2023, vận khí của người tuổi Thìn vào lúc này rất vượng, vận đỏ ùn ùn kéo đến nên việc đón nhận tài lộc trời ban chỉ là chuyện sớm muộn.

Là người thông minh, khôn khéo, người cầm tinh tuổi Thìn luôn biết nắm bắt cơ hội xung quanh để có cuộc sống viên mãn. Hơn nữa, nếu có gặp khó khăn thì cát tinh cũng sẽ xuất hiện tương trợ kịp thời, giúp người tuổi này đẩy lùi xui xẻo và đón cát khí vào nhà. Cộng thêm trong thời gian này, người tuổi Mùi được Thần Tài chiếu cố nên đường thăng tiến thênh thang, nhiều cơ hội mới ập đến. Bản mệnh này nếu biết đầu tư kinh doanh thì sẽ ngày càng giàu có, tiền vàng ngập két.

Đúng 17h chiều mai, thứ Ba (17/10/2023): 3 con giáp vận đỏ như son, bất ngờ nhặt được mỏ vàng, vô cùng giàu có, dễ mua nhà sắm xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 17/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất tạo cảm giác tin tưởng dành cho mọi người.

Công việc: Người tuổi Tuất có khoảng cách với mọi người trong công việc, nhưng những dự án bạn hoàn thành làm cho ai cũng tin tưởng.

Tình cảm: Bạn là người dễ gần trong tình yêu, luôn quan tâm đối phương một cách chân thành.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn tiêu dùng tiết kiệm, dành dụm được nhiều của cải.

Sức khỏe: Thường xuyên thăm khám bác sĩ liên quan, tránh những căn bệnh vặt.

Đúng 17h chiều mai, thứ Ba (17/10/2023): 3 con giáp vận đỏ như son, bất ngờ nhặt được mỏ vàng, vô cùng giàu có, dễ mua nhà sắm xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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