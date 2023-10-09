Đúng 17h chiều mai, thứ Ba (10/10/2023): 3 con giáp chạm đỉnh tài lộc, tiền chất đầy nhà, được quý nhân chở che suốt đời

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 18:40

Đúng 10/10, 3 con giáp sau từng bước hoàn thành công việc, nhanh chóng tìm ra hướng đi mới giải quyết khó khăn, khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi 

Tử vi ngày 10/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi thấu đáo, luôn mang nhiều niềm vui đến mọi người.  

Công việc: Người tuổi Hợi luôn mang nhiều niềm vui lớn đến với mọi người.

Tình cảm: Người tuổi Hợi không muốn tình cảm ảnh hưởng đến công việc.  

Tài lộc: Chủ động đầu tư, học thêm các kĩ năng mới.    

Sức khoẻ: Chăm sóc sức khoẻ, da tốt sau thời gian làm việc vất vả.  

Đúng 17h chiều mai, thứ Ba (10/10/2023): 3 con giáp chạm đỉnh tài lộc, tiền chất đầy nhà, được quý nhân chở che suốt đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Đúng 10/10, người tuổi Thìn từng bước hoàn thành công việc. Bản mệnh có được bước ngoặt mới trong sự nghiệp. Nếu như nắm bắt được cơ hội thì con giáp này có thể đi tắt đón đầu, thể hiện được tài năng của mình.

Người tuổi Thìn có tầm nhìn độc đáo, cẩn trọng trong quan sát và biết thích ứng mạnh mẽ bất kể trong tình huống nào. Nhờ vậy mà bản mệnh có thể nhanh chóng tích lũy kinh nghiệp, trở nên điêu luyện ở nhiều vị trí khác nhau và gây được ấn tượng với mọi người. Bản mệnh kiên nhẫn và làm mọi thứ để đạt được điều đó. Điều này giúp bản mệnh dễ dàng có được thành công trong tương lai.

Lúc này, người tuổi Thìn cần duy trì năng lượng để làm việc chăm chỉ, tích cực tích lũy thành tựu, rèn luyện một tâm trí vững vàng. Qua đó, vận may sẽ mỉm cười, sự nghiệp đâm chồi nảy lộc.

Đúng 17h chiều mai, thứ Ba (10/10/2023): 3 con giáp chạm đỉnh tài lộc, tiền chất đầy nhà, được quý nhân chở che suốt đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 10/10/2023, tuổi Sửu làm việc gì cũng trôi chảy. Với tư duy cởi mở và tích cực, bản mệnh thường nhanh chóng tìm ra hướng đi mới giải quyết khó khăn, khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ.

Người làm ăn kinh doanh cũng sẽ làm quen được với những mối khách hàng, đối tác đầy triển vọng. Con giáp này hãy có thể nhanh chóng kí kết hợp đồng với đối phương. Đôi bên cùng hợp tác sẽ đem lại lợi nhuận nhiều hơn hẳn trước đó.

Tiếc rằng vận trình tình cảm của con giáp này lại không quá thuận lợi. Có lẽ bản mệnh đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp nên quên mất việc quan tâm đến nửa kia. Hãy nhanh chóng cân bằng thời gian cho sự nghiệp và gia đình.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Đúng 17h chiều mai, thứ Ba (10/10/2023): 3 con giáp chạm đỉnh tài lộc, tiền chất đầy nhà, được quý nhân chở che suốt đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vận hạn của 12 con giáp ngày mai, thứ Ba (10/10/2023): 3 tuổi đại sự khó thành, chịu đủ xui xẻo, làm gì cũng gặp trở ngại

Vận hạn của 12 con giáp ngày mai, thứ Ba (10/10/2023): 3 tuổi đại sự khó thành, chịu đủ xui xẻo, làm gì cũng gặp trở ngại

Trong ngày 10/10, 3 con giáp sau có thể bị ai đó nói xấu, buông lời gièm pha. Do vậy làm việc gì cũng cần thận trọng.

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