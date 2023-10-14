Đúng 17h chiều mai, Chủ nhật (14/10/2023): 3 con giáp có thu nhập khủng, tài lộc vượng phát, cuộc sống hoan hỷ, may mắn không ngừng

Tử vi ngày 15/10/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu luôn cầu mong những việc cấp bách được giải quyết.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc luôn có những mong cầu và mục tiêu nhất định, hoàn thành tốt công việc bản thân đã vạch ra.

Tài lộc: Gia tăng kinh tế bằng cách chăm chỉ làm việc

Sức khoẻ: Tinh thần của bạn thoải mái, không lo nghĩ quá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân bản mệnh thật thà nhưng nóng tính, dễ bị cảm xúc chi phối. Họ không dễ bị dẫn dắt bởi những tác động tiêu cực từ bên ngoài vì luôn tự chủ được bản thân.

Từ 15/10, người tuổi Thân làm ăn trúng lớn, cuộc đời bước sang trang mới. Từ việc thiếu thốn, nợ nần, họ có thu nhập khủng, đủ để trang trải cuộc sống và dư dả ngồi mát đếm tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng ngày 4/10/2023, tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi. Bạn mệnh hiền hòa, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và lại cũng giỏi buôn bán luồn lách, thu hút khách hàng. Nếu đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ chỉ ra giúp hướng đi thích hợp.

Trên phương diện tài lộc, tuổi Ngọ được lộc nhiều hơn mọi ngày. Bản mệnh có lộc ăn uống, kiếm thêm được nhiều khoản phụ. Con giáp này luôn biết cách để bản thân không phải xin xỏ, dựa dẫm tiền bạc bất cứ ai, tự làm tự ăn, không phụ thuộc.

Vận trình tình cảm cũng tươi sáng. Trong ngày đào hoa nở rộ, người thương nhau rồi lại về bên nhau. Tình yêu có khả năng hàn gắn mọi vết thương, đừng chỉ một mình ôm nỗi đau thương bất tận, bản mệnh xứng đáng được hạnh phúc.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.