Đúng 17h chiều mai (7/12): 3 con giáp khổ tận cam lai, cực trước sướng sau, giàu sang phú quý chạm đỉnh, sớm làm nên đại sự

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 7/12/2023, tuổi Hợi nên thử áp dụng những phương pháp mới để làm mới cuộc sống và bản thân. Một chút biến đổi nhỏ có thể mang lại những giá trị tích cực mà bản mệnh chưa từng nghĩ đến.

Con giáp này được khuyên hãy đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe cơ xương và xem xét các dấu hiệu về vấn đề mắt của mình. Bản mệnh nên tránh thức khuya, vì việc này có thể gây hại cho sức khỏe cơ thể.

Tuy nhiên, đối với những người đang yêu và kết hôn, có thể xuất hiện mâu thuẫn và xung đột. Điều này có thể dẫn đến những cuộc tranh cãi, đặc biệt khi đối phương không đáp ứng được những mong đợi của bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 12 con giáp, tuổi Tỵ là người thận trọng, có tổ chức, có định hướng chi tiết và suy nghĩ thực tế. Họ sinh ra đã có khả năng phân tích vấn đề, luôn biết cách giải quyết khó khăn, làm việc chăm chỉ và không ngừng nỗ lực để đuổi sự hoàn hảo.

Đúng 7/12, vận may tài chính dồi dào sẽ mang đến cho người tuổi Tỵ không ít cơ hội kiếm tiền trong tích tắc. Họ không chỉ có cơ hội việc làm hoặc hợp tác với đối tác tiềm năng mà còn thường xuyên nhận được khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Để cuộc sống và sự nghiệp lúc nào cũng phát triển, tuổi Tỵ phải phát huy hết tài năng và năng lực chuyên môn của mình. Giỏi lập kế hoạch, biết cách quản lý tài chính và không ngừng nâng cao kỹ năng chuyên môn sẽ giúp tuổi Tỵ đạt được sự ổn định và tăng trưởng tài chính trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay cẩn thận làm việc với những người xa lạ.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc đang hiểu rõ công việc, làm việc cần chú ý nhiều hơn.

Tình cảm: Tình yêu không cần quá nhiều sự chia sẻ, đôi lúc khoảng lặng để cùng nhau thấu hiểu.

Tài lộc: Luôn mệt mỏi khi tài chính đang bấp bênh.

Sức khoẻ: Cơ thể không vận động, thường mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.