Đúng 17h chiều mai (5/12): 3 con giáp vận khí tươi tốt, hút trọn tiền tài, giàu có vững bền, tiền tỷ bao la trong tài khoản

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, thứ Ba ngày 5/12/2023, tuổi Tý có thêm cơ hội để cải thiện mức thu nhập hiện tại. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán sẽ may mắn, được hưởng lộc từ nguồn tài khí đang vượng.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tý dễ xảy ra chút hờn ghen, chỉ cần cả hai tiết chế một chút thì điều đó càng khiến tình cảm của hai người thêm gắn bó. Cả hai nên chia sẻ với nhau nhiều hơn, có vậy mới thêm thông cảm và thấu hiểu cho đối phương.

Người làm công ăn lương tuy không có khoản thu cụ thể ngay nhưng công việc khá suôn sẻ, nhiệm vụ được hoàn thành trọn vẹn. Con giáp này có thể nhờ vậy mà được tin tưởng, chắc chắn sẽ có thêm cơ hội trong tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách hòa đồng, thân thiện. Con giáp này luôn biết nghĩ cho người khác. Bản mệnh có thể tạo dựng được các mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Những người này về sau có thể trở thành quý nhân của tuổi Mùi, giúp họ vươn lên mạnh mẽ trong công việc, có của ăn của để.

Tử vi dự báo rằng đúng 5/12/2023, người tuổi Mùi đón đại hỷ, tài lộc dồi dào, tiền của tăng lên trông thấy. Con giáp này có quyết tâm lớn trong sự nghiệp, không ngừng phấn đấu để đạt mục tiêu mà mình đã đặt ra. Bản mệnh khi gặp thời cơ sẽ nhanh chóng bùng nổ, phát huy tài năng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 5/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay cố gắng làm việc, chứng tỏ năng lực bản thân.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc bạn thoải mái dành thời gian học hỏi, cố gắng làm việc chăm chỉ.

Tình cảm: Tình cảm bạn dành thời gian phần lớn cho đối phương, cả hai thường dành thời gian nấu ăn cho nhau.

Tài lộc: Thay đổi cách nhìn mới trong tư duy tài chính, cố gắng cải thiện tài chính chính mình.

Sức khoẻ: Bắt đầu dành thời gian buổi sáng thể thao và ăn uống.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.