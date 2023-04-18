Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 18/4/2023 hôm nay, công việc của tuổi Dần vô cùng suôn sẻ. Con giáp này giải quyết đáng kể những công việc còn tồn đọng, còn đưa ra nhiều giải pháp độc đáo để cải thiện tình hình. May mắn là bản mệnh có những đồng nghiệp tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Thời điểm này, người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa của mình, cơ hội sẽ đến với những người chủ động theo đuổi, hãy cứ mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp. Trong khi đó, người đang yêu có thể thăng cấp mối quan hệ hiện tại.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này còn được đào hoa chiếu mệnh, vận trình tình cảm thăng hoa, hứa hẹn tình duyên phát triển rực rỡ. Các mối quan hệ cũng được cải thiện đáng kể.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi online, ngày Ngọ Mão Tương Phá, tuổi Mão có điềm báo gặp nhiều trục trặc trong công việc. Nguyên nhân chủ yếu có thể đến từ việc mối quan hệ với đồng nghiệp hay đối tác của con giáp này chưa được xử lý ổn thỏa nên dẫn đến mâu thuẫn, ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc.

Bạn gặp khó khăn trong việc hòa hợp, tạo ra kết nối trong quá trình làm việc nhóm nên dù thường ngày phát huy rất tốt khi làm việc độc lập, song khi làm chung với người khác, những bất cập bắt đầu lộ rõ. Chất lượng công việc đi xuống khiến con giáp này tốn nhiều thời gian khắc phục.

Mộc sinh xuất cho Hỏa còn khiến cho chuyện tình cảm đôi bên trở nên lạnh nhạt, xa cách. Đừng để những chuyện vụn vặt ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên, còn tình yêu dành cho nhau thì chớ nên nói những lời làm tổn thương đối phương chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 18/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay vận trình tài lộc may mắn, đón nhận nhiều niềm vui từ người thân yêu.

Công việc: Công việc người tuổi Thân chưa có nhiều thành công lớn, dữ vững lập trường và ổn định.

Tình duyên: Tình cảm không phải vì bản thân mà bắt buộc người khác phải thay đổi cùng.

Tài lộc: Đón nhận nhiều tài lộc, tin vui tài khoản giúp bạn nỗ lực cố gắng nhiều hơn.

Sức khỏe: Người mũm mĩm nên hạn chế tinh bột, không tốt cho cân nặng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm