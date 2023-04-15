Đúng 17h chiều Chủ nhật 15-4, 99% vé số Độc Đắc gọi tên 3 con giáp sau, tiền bạc về tận tay chỉ cần lưu ý điều này trong tử vi

Tâm linh - Tử vi 15/04/2023 16:50

Tử vi cho biết, có 3 con giáp may mắn cuối tuần này 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC nhận được nhiều tin vui trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, may mắn đổi đời.

Tuổi Dần 

Tam Hội cục xuất hiện giúp các phương diện của người tuổi Dần có nhiều khởi sắc tích cực. Những vấn đề làm khó bạn trong công việc trước đó đến nay đều có lời giải đáp hoặc nỗ lực của bạn đã mang lại hiệu quả tốt đẹp. 

Phương diện tài vận cũng khá khởi sắc, bản mệnh có cơ hội nâng cao thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc lại gặp điều kiện tốt nên không lấy làm lạ là bạn sẽ có nguồn thu nhập dồi dào. 

Vận trình tình cảm của tuổi Dần trong ngày hôm nay có cát tinh trợ mệnh nên khởi sắc hơn hẳn, nhân duyên phơi phới. Người độc thân có thể làm quen với nhiều bạn mới, mở rộng quan hệ và tăng cao cơ hội gặp được ý trung nhân của mình.

Đúng 17h chiều Chủ nhật 15-4, 99% vé số Độc Đắc gọi tên 3 con giáp sau, tiền bạc về tận tay chỉ cần lưu ý điều này trong tử vi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Chúc mừng Sửu vì tuần này các bạn có Dịch Mã chiếu cố nên công việc cũng phần nào đỡ vất vả hơn trước, cứ chịu khó là có tiền về tay.

 

Tuổi này nổi tiếng là người tham việc, không thích ngơi tay vì biết bản thân còn yếu kém nên phải cố gắng. Người nào làm du lịch, vận tải hoặc đi công tác xa, đi nước ngoài làm ăn sẽ cực may mắn, tuần này công việc vạn sự như ý, đi xa về gần bình an.

Tuổi này cuối tuần có tin vui liên quan đến lương thưởng, chức quyền nhờ Chính Tài trợ cấp. Một số người còn mày mò thêm công việc ngoài giờ nên cũng có đồng ra đồng vào, không bị hao hụt quá nhiều tiền.

 

Tình duyên của tuổi này thi thoảng có trục trặc cũng chỉ vì bạn quá bận rộn với cơm áo gạo tiền. Sửu không có thời gian quan tâm người thân, người yêu. Bạn nên tâm sự nhiều hơn để mọi người thông cảm cho mình nhé.

 

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Có ước mơ mà không chịu hành động thì mãi mãi đứng yên tại chỗ.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Bạn quá nhạy cảm rất hay để ý đến cái nhìn của mọi người xung quanh.

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Bạn luôn cố gắng làm mọi thứ thật tốt để không ai có thể bắt lỗi mình trong tuần này.

Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Đừng dành nhiều thời gian vào thứ mình không muốn, rất lãng phí.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Chưa gì là quá muộn để thay đổi tư duy cho cuộc đời của bạn, cố gắng lên.

Đúng 17h chiều Chủ nhật 15-4, 99% vé số Độc Đắc gọi tên 3 con giáp sau, tiền bạc về tận tay chỉ cần lưu ý điều này trong tử vi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet


Tuổi Dậu 

Tử vi hôm nay ngày 16/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu thời vận tài lộc đến mang lại nhiều niềm vui. 

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu không có nhiều cố gắng, nhưng may mắn có người giúp đỡ hoàn thành. 

Tình duyên: Tình cảm người độc thân vì người khác mà bạn thay đổi bản thân quá nhiều, quên mất bản thân muốn gì, yêu thích điều gì. 

Tài lộc: Cân nhắc chi tiêu cho việc làm đẹp.  

Sức khỏe: Tập trung cho việc ăn uống mỗi ngày giúp hệ tiêu hóa khỏe.

Đúng 17h chiều Chủ nhật 15-4, 99% vé số Độc Đắc gọi tên 3 con giáp sau, tiền bạc về tận tay chỉ cần lưu ý điều này trong tử vi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet


(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

 

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Tử vi tháng 4 cho thấy 3 tuổi này được Trời thương, Phật độ, quý nhân giúp sức nên mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ.

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