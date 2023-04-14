Đúng 17h chiều 3 ngày tới (17/4/2023): 3 tuổi vận may sáng sủa, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tài vận hồng phát, tiền bạc phủ phê, lên hương trúng số đếm tiền mỏi tay

Tháng 4 dương lịch 2023 là thời điểm vận may sáng sủa, rộng mở đối với người tuổi Sửu. Những kế hoạch, dự định đang trì trệ ở thời điểm hiện tại sẽ có thể gặt được những thành tựu ban đầu vào thời gian này. Với năng lực xử lý thiên bẩm và đức tính kiên trì, người tuổi Sửu có thể bứt phá vượt qua mọi rào cản mà không sợ trầy vi tróc vẩy.

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu với bản tính chân thành sẽ may mắn được nửa kia thấu hiểu, cảm thông và yêu thương trong thời gian tới.

Tuy nhiên, lời khuyên cho tuổi Sửu trong tháng mới là hãy có kế hoạch dài hạn, chuẩn bị chu đáo trước mọi tình huống phát sinh trong đầu tư, kinh doanh để tránh rủi ro bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Khả năng đón đầu xu hướng và nắm bắt thị trường kịp thời đem lại cho những chú Khỉ những bước tiến vững chắc trên đường sự nghiệp. Công việc bận rộn và có chút vất vả, đổi lại thì hoa thơm trái ngọt mà nó mang lại cũng xứng đáng vô cùng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Vì mải mê theo đuổi con đường công danh, tranh thủ giải quyết các rắc rối trong công việc mà tuổi Thân không còn nhiều thời gian dành cho gia đình. Tình cảm đứng trước nguy cơ đổ vỡ đòi hỏi bản mệnh cần phải có kế hoạch hâm nóng kịp thời.

Tài vận: Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Đặc biệt là những người đang làm kinh doanh hay chơi chứng khoán có nhiều cơ hội để nhận được khoản hời khủng.

Tuổi Bính Thân: Sức khỏe có dấu hiệu sa sút thấy rõ.

Tuổi Mậu Thân: Cần cân nhắc kỹ lưỡng trước các quyết định đầu tư.

Màu sắc vượng vận: Đỏ

Quý nhân: Tuổi Tỵ

Con số may mắn: 1, 3

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi vui hôm nay ngày 15/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi từ bỏ những người không thuộc về bạn, đừng để người khác tiêu khiển.

Công việc: Người tuổi Hợi công việc duy trì tốt, thường được cân nhắc đi công tác xa.

Tình duyên: Tình cảm bị người khác lừa dối, hãy học cách buông bỏ những ai không xứng đáng.

Tài lộc: Tiền tài ổn định, tiền lương dư dả chi chi tiêu, sinh hoạt của bản thân.

Sức khỏe: Tiếp cận nhiều phương pháp tập luyện hay giúp cơ thể dẻo dai hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm