Đúng 17h chiều 15/4, Lưới trời lồng lộng, chạy không thoát mệnh trời: 3 tuổi được Tam Hợp cục độ mệnh, 1 bước lên mây, 1 phát phát tài

Tuổi Tỵ được Thực Thần độ mệnh nên đón những cơ may tài lộc hiếm có. Bản mệnh rất nhạy bén với những thay đổi của thị trường, lại có đầu óc nhanh kinh doanh nên chuyện buôn bán làm ăn thu được nguồn lợi nhuận không nhỏ.

Hỏa sinh Thổ giúp con giáp này đón một ngày vận tình duyên khởi sắc. Tình cảm đôi lứa gắn kết mặn nồng nên lúc nào bạn cũng thấy tinh thần phơi phới, tâm trạng vui vẻ giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi. Nếu không thay đổi thì ngày cả hai về chung một nhà không còn xa.

Công danh sự nghiệp cũng đạt được những bước tiến quan trọng. Những cố gắng và nỗ lực của bạn cuối cùng cũng đã được chú ý đến. Đây là cơ hội để bản mệnh thể hiện cho mọi người thấy năng lực thực sự của mình, rằng bạn thành công không chỉ dựa vào may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhờ Giải Thần nâng đỡ nên tuần này tuổi Thân tránh được rất nhiều tai họa, thị phi, suy nghĩ của bạn cũng thay đổi hơn nhiều so với trước đây.

Tuổi này khá thông minh và lanh lợi trong công việc, miệng nói tay làm thoăn thoắt, làm ăn có tâm, hiếm khi thấy họ lờ đờ, ủ rũ. Làm chủ hành vi và cảm xúc trong giao tiếp sẽ giúp bản mệnh mở rộng những mối quan hệ xung quanh, từ đó việc làm ăn cũng thuận lợi hơn khiến bao người ngưỡng mộ.

Đường tiền tài có lên hay không là nhờ cái tâm của bạn. Người nào càng nghĩ thiện làm thiện thì càng làm ra tiền, lộc lá đếm không xuể. Cuối tuần là thời điểm vượng tài nhất của con giáp này nhờ Thiên Tài chiếu cố, nhiều người nhận được những khoản tiền tưởng đã mất từ lâu.

Tình duyên vẫn có trục trặc nhưng sẽ sớm được hòa giải nhờ sự giúp đỡ từ người thân. Tuổi này hay thương người, cứu người, dễ thu phục được lòng người nên cũng có khá nhiều bạn bè xã giao, nhờ đó nên cuộc sống đỡ nhàm chán hơn trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay ngày 16/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay đón nhận nhiều tình cảm quý mến từ đồng nghiệp.

Công việc: Người tuổi Mùi hôm nay được nhiều người săn đón, đồng nghiệp yêu mến, tận tình chỉ bảo.

Tình duyên: Tình duyên không khởi sắc, bạn thường thay đổi người yêu liên tục, chưa tìm người vừa ý.

Tài lộc: Tài chính ổn định, có tiền chi trả cho các khoản du lịch, nghỉ dưỡng cùng bạn bè.

Sức khỏe: Ăn nhiều tỏi không tốt cho các vùng bẹm của cơ thể, dễ có mùi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm