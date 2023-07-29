Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Bảy ngày 29/7/2023, công việc của tuổi Hợi tốt đẹp, đặc biệt là những người đang hùn vốn làm ăn hoặc làm việc nhóm. Có tin vui từ xa liên quan đến công việc đến. Việc kinh doanh buôn bán như được quý nhân giúp đỡ, thuận lợi.

Tình cảm cũng khá thuận lợi, các cặp đôi đã yêu lâu có thể bàn tính chuyện kết hôn. Nhưng trước khi quyết định việc quan trọng này, hãy gặp gỡ bạn bè thân của nhau trước. Dễ có cuộc hội ngộ với bạn bè cũ hoặc đồng nghiệp cũ, người thân ở xa trong ngày này.

Vận trình tài lộc cũng bớt được phần nào xui xẻo. Con giáp này dễ trúng thưởng, gặp hên, tránh được họa tiền bạc, trúng xổ số hoặc được trả lương. Bản mệnh không phải lo lắng về tiền, có thể mua một vài món ngon về ăn cùng gia đình.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 29/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão quan tâm người khác, luôn suy nghĩ thấu đáo.

Công Việc: Hôm nay, người tuổi Mão trong công danh đang vướng phải những thị phị không cần thiết.

Tình Cảm: Trong tình yêu, bạn chủ động dành thời gian bên cạnh người khác.

Tài Lộc: Tập trung vào đầu tư chính đáng.

Sức Khoẻ: Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân, cơ thể thường suy nhược.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bước vào cuối ngày, những người cầm tinh con rắn làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Chỉ cần dũng cảm và nỗ lực là họ hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tiền bạc cũng theo đó ùa về. Còn nếu là dân kinh doanh, người tuổi Tỵ sắp tới sẽ dám nghĩ dám làm, dễ kiếm được khoản lãi lớn.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Tỵ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong thời gian này bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Còn người có cặp có đôi thì quan hệ hài hòa, tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!