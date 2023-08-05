Tử vi ngày 6/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu xa cách người yêu nhiều ngày.

Tình Cảm: Trong tình yêu, bạn là người dễ đau lòng, thường xuyên buồn chuyện người khác nói ra nói vào.

Công Việc: Hôm nay, người tuổi Dậu đang trải qua giai đoạn khó khăn công việc.

Tài Lộc: Tập trung sự nghiệp, làm việc tạo ra thu nhập lớn.

Sức Khoẻ: Luôn nâng cao tinh thần làm việc, sức khoẻ ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 6/8/2023 hôm nay mang lại sự hòa hợp và bình an cho tuổi Tỵ, nhờ thế mà bản mệnh có thể thấu tỏ nhiều việc. Con giáp này cũng dễ dàng nhận được sự thông cảm và ủng hộ của người khác.

Tuổi Tỵ có cảm hứng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới cho bản thân. Nếu đang phân vân trước một dự án tiềm năng, bản mệnh nên nghiêm túc dành thời gian nghiên cứu và đưa ra quyết định trong tuần này. Đồng thời, bản mệnh cũng sẽ có động lực tìm một nguồn thu nhập mới để hỗ trợ cho kế hoạch sắp tới.

Những áp lực tình cảm rất có sức nặng với bản mệnh vì thế, hãy lưu ý đến những cảm xúc từ trái tim. Con giáp này cũng nên thận trọng với những lựa chọn của mình, liên quan đến môi trường, gia đình, do giữa bản mệnh và mọi người có thể nảy sinh những khác biệt về quan điểm, ý kiến.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn là người thông minh nhanh nhạy lại có chí tiến thủ nên thường tập trung hết sức lực và tâm trí để đạt được mục tiêu đã đề ra. Mỗi một khó khăn đều được họ coi như bước đệm để tích lũy kinh nghiệm, xây dựng nền móng nên hầu như không quản ngại chi.

Khi vận may tới, công việc của họ sẽ có thu hoạch lớn, mang lại những thay đổi đáng ngạc nhiên. Vị trí hiện tại có những biến chuyển tích cực, đem tới nhiều thu hoạch xứng đáng hơn.

Tuy nhiên, chính vì phát triển thuận lợi và nhanh chóng nên xung quanh người tuổi Thân cũng có thể xuất hiện tiểu nhân quấy phá. Họ cần cảnh giác để không bị ảnh hưởng bởi những kẻ ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại.

Quý nhân Nhị Hợp trên vận trình tài lộc sẽ giúp bản mệnh tiếp cận được những cơ hội mở rộng mối làm ăn, các quan hệ cá nhân tích cực. Nếu biết nắm bắt, họ có thể nhận đủ tương trợ để hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi vượng mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ, trăm sự đều thuận.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.