Đúng 16h6p ngày mai, thứ Tư 26/4/2023: 3 con giáp được Thần Tài hiển linh ban lộc, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phú quý chạm nóc, tiền rơi trước cửa nhà

Công việc của tuổi Dần gặp Tỷ Kiên nên thứ 4 cũng không yên. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bản tính ngay thẳng, bộc trực nên làm gì cũng dễ bị ghét, dễ có tiểu nhân lên kế hoạch lật đổ bạn trong thời gian tới.

Vận tài lộc không có biến động lớn, nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Khuyên Dần thời gian này nên tập trung vào công việc của mình, đừng hy vọng tiền đến từ công việc tay trái quá nhiều.

May mắn là đường tình cảm vẫn bình ổn nhờ cục diện hai hành Mộc tương hòa. Với sự tinh tế và khéo léo của mình, bạn dễ dàng chạm đến trái tim người khác giới, đừng ngại giúp đỡ họ nếu có thể nhé.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Xanh dương, đỏ

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tiền tài danh lợi của con giáp tuổi Mão khởi sắc, bản mệnh đang từng bước chinh phục đỉnh cao quyền lực cũng như đạt được mục đích của riêng mình. Sự xuất hiện của Thần Tài mang đến nhiều tin vui liên quan đến nguồn thu nhập cho người tuổi này, mệnh chủ chẳng còn phải lo lắng đến chuyện cơm áo gạo tiền nữa rồi. Tuổi Mão quyết định rời xa mối tình lâu năm và bắt đầu một hành trình mới...

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 26/4/2023 hôm nay, tuổi Dậu công việc khởi sắc. Con giáp này sắp xếp công việc quá gọn gàng nên hoàn thành được công việc theo tiến độ. Trong kinh doanh, cứ tiếp tục phấn đấu rồi bản mệnh sẽ sớm thu được quả ngọt.

Vận trình tài lộc đi lên, con giáp này dễ có lộc từ khách hàng khi đi buôn hoặc được người thân tặng quà, đến thăm. Mối nhân duyên làm ăn từ đó cũng khởi sắc hơn, bản mệnh sẽ được giới thiệu và làm quen với nhiều người có kinh nghiệm.

Tiếc là về tuổi Dậu lại kém may mắn về mặt tình cảm. Các cặp đôi dễ có xích mích, cãi vã. Tính bản mệnh thì bảo thủ không chịu nhường nhịn, cứ phải để đối phương chủ động.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!