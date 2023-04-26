Đúng 16h49p chiều mai, thứ Năm 27/4/2023: 3 con giáp có hung tin, hạn chế đến những nơi đông người, cẩn trọng trong mọi việc

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 16:58

Tử vi con giáp ngày mới dự báo những con giáp sau cần đề phòng tai ương, chú ý lời ăn tiếng nói.

Tuổi Thìn 

‏Người tuổi vốn là những người lương thiện, dễ gần và hào phóng, ngay thẳng, khôn khéo linh hoạt, suy nghĩ tinh tế, làm việc rất độc lập. Bên cạnh đó, cung quan lộc có cát tinh soi chiếu nên có nhiều tài lộc và phước lành, lại nhờ có phúc khí của Trời nên thường gặp nhiều quý nhân, may mắn và phước đức sẽ kéo dài trong suốt 3 năm. 

‏Vào tháng 4 tới, các bạn cầm tinh con rồng sẽ luôn hoàn thành tốt công việc được giao, khiến cho mọi người càng tin cậy bạn hơn. Những ưu điểm của Rồng con như: thực tế, luôn yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo, luôn kiên nhẫn, đầy sức hút trước đám đông và có khả năng thích nghi với môi trường… sẽ được phát huy triệt để trong khoảng thời gian này.

Đúng 16h49p chiều mai, thứ Năm 27/4/2023: 3 con giáp có hung tin, hạn chế đến những nơi đông người, cẩn trọng trong mọi việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày mai cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra không được “thuận buồm xuôi gió”. Dường như rắc rối liên tục tìm đến do người tuổi này không có sự linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề. Trong tình huống này, bản mệnh cần gạt bỏ sĩ diện và tìm sự giúp đỡ từ mọi người. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu sụt giảm. Con giáp này hãy hỏi thăm ý kiến của người khác trước khi đưa ra các quyết định quan trọng để đề phòng những rủi ro, thất thoái về phương diện tài chính. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm trên đà vượng sắc. Điều này mang đến nhiều tin vui tới tấp cho bạn trong chuyện tình yêu đôi lứa. Sự chia sẻ, thông cảm không bao giờ là thừa để duy trì một mối quan hệ lâu bền. 

Đúng 16h49p chiều mai, thứ Năm 27/4/2023: 3 con giáp có hung tin, hạn chế đến những nơi đông người, cẩn trọng trong mọi việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi cá nhân hàng ngày, vận trình của Tuổi Hợi vào Thứ Năm 27/04/2023 này bị hung vận cản trở nên dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Hợi sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương không thông cảm cho những áp lực mà Tuổi Hợi đang phải trải qua. Hai bạn cần một khoảng lặng để cả hai có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

Tuổi Hợi có thể sẽ gặp phải mâu thuẫn với thành viên trong gia đình vì chuyện tình cảm của mình. Cha mẹ lúc nào cũng mong con có nơi chốn ấm êm nhưng quan điểm của con giáp này có phần khác biệt, dẫn đến tranh cãi gay gắt. Hãy bình tĩnh giải thích và thuyết phục những người yêu thương mình.

Đúng 16h49p chiều mai, thứ Năm 27/4/2023: 3 con giáp có hung tin, hạn chế đến những nơi đông người, cẩn trọng trong mọi việc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Đây là thời gian những con giáp tuổi này thực sự "thu tiền mỏi tay", cuộc sống ngày càng sung túc. Họ cũng nhận được nhiều lời khen ngợi nâng đỡ trong sự nghiệp.

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