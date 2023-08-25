Đúng 16h30 ngày 25/8/2023: 3 con giáp vận khí tươi tốt, đón nhận tin vui, làm ăn phát đạt, tiền vào gấp 5, gấp 10 năm cũ

Tử vi hôm nay ngày 25/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất cân nhắc kĩ vấn đề đầu tư.

Tình cảm: Trong mối quan hệ, chia sẻ cùng nhau và thể hiện lòng biết ơn sẽ tạo nên một mối quan hệ mạnh mẽ.

Tài lộc: Tài chính có thể có những biến đổi nhất định. Hãy cân nhắc kỹ trước khi đầu tư lớn và đảm bảo bạn dành thời gian cho quản lý tài chính.

Sức khỏe: Hãy dành thời gian cho việc nghỉ ngơi và thư giãn để duy trì trạng thái tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay ngày 25/8/2023, tuổi Mùi chính là 1 trong những con giáp phát tài nhờ việc tận dụng được lợi thế sẵn có của mình đấy. Trong thời gian này, con giáp tuổi Mùi có cát tinh nhập mệnh nên có thể dễ dàng cải thiện được vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc.

Tuổi Mùi sẽ cực kỳ may mắn về tài lộc, thu nhập của con giáp này sẽ tăng cao gấp bội, muốn nghèo cũng khó ấy chứ. Mọi việc của Mùi hanh thông nhờ có quý nhân phù trợ giúp cho sự nghiệp phát triển thuận lợi, vận may lớn nhỏ liên tiếp đổ về phúc lộc càng nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 25/8/2023 hôm nay, tuổi Thân có đường công danh xán lạn, rộng mở. Bản mệnh làm việc với tinh thần cầu tiến, thông minh, khéo léo, biết cách giao tiếp nên mọi việc không quá khó khăn. Bản mệnh còn nhận được sự trợ giúp từ đồng nghiệp và cấp trên.

Công việc tiến triển ổn định cũng giúp đảm bảo thu nhập cho con giáp này. Bên cạnh khoản lương cố định, tuổi Thân còn có thể nhận được các khoản thưởng, hoa hồng, trợ cấp. Người làm ăn kinh doanh làm ăn túc tắc vẫn có các khoản lợi nhuận đều đặn.

Tuy nhiên về mặt tình cảm, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi. Thực ra chuyện không có gì lớn cả, chỉ cần bản mệnh và nửa kia biết lắng nghe ý kiến đối phương thôi là có thể tránh được những xung đột quá lớn, đe dọa mối quan hệ.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.