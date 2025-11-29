Đúng 16h30 hôm nay, thứ Bảy 29/11/2025, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tuổi Mùi 

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi trong 16/2 sẽ diễn ra tương đối ổn định. Người tuổi này được khuyên hãy tận dụng khoảng thời gian này để trau dồi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết cho bản thân. Đây mới là cách để bản mệnh có thể nhanh chóng chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên khả quan. Người độc thân có cơ hội phát triển mối quan hệ tình yêu xuất phát từ tình bạn. Các cặp đôi đã kết hôn đang có khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. 

Đúng 16h30 hôm nay, thứ Bảy 29/11/2025, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Mọi công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra chẳng đáng lo trong ngày mai. Có thể là người tuổi này sẽ nhận được nhiều tin vui liên quan trên con đường công danh. Những nỗ lực bấy lâu được cấp trên công nhận nên bản mệnh từng bước chinh phục các mục tiêu tự mình đề ra. Được sự hậu thuẫn từ gia đình, con giáp này có thể chi tiêu thoải mái nhưng cũng đừng quên học cách tiết kiệm để đề phòng những trường hợp cấp thiết. 

Vận trình tình cảm hài hòa, êm đẹp. Bạn dần quên đi những vết thương tình cảm trong quá khứ và sẵn sàng tìm kiếm cho mình hạnh phúc mới. Sau tất cả, bạn tin rằng bản thân mình vẫn xứng đáng có được điều đó. 

Đúng 16h30 hôm nay, thứ Bảy 29/11/2025, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu sẽ luôn nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc nên “hoa thơm trái ngọt” chính là sự đáp trả xứng đáng nhất. Không những thế, bản mệnh cũng cần phải mở rộng các mối quan hệ xã giao để tạo bước đệm trên con đường phát triển sự nghiệp. Con giáp này hiện đang có nhiều cơ hội đầu tư tiềm năng, nhưng đừng vì thế mà “đâm đầu” để đầu tư theo hướng “được ăn cả, ngã về không”. 

Chuyện tình cảm thuận hòa, vui vẻ. Quan hệ chồng vợ được dung hòa tốt nhờ tình yêu thương của những người trong cuộc. Ngoài ra, người độc thân hãy mạnh dạn mới có thể chiếm lấy trái tim của người mình thương. 

Đúng 16h30 hôm nay, thứ Bảy 29/11/2025, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

