Tử vi hôm nay ngày 1/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ quyết tâm hoàn thành với tinh thần lãnh đạo tốt.

Công việc: Sự quyết tâm và tinh thần lãnh đạo sẽ giúp người tuổi Ngọ đạt được sự thăng tiến trong sự nghiệp cùng nhiều ý tưởng độc đáo.

Tài lộc: Bạn quản lý tài chính thông minh, luôn đặt ra kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng và tận dụng cơ hội đầu tư.

Sức khoẻ: Duy trì lịch trình vận động t và chăm sóc sức khỏe tinh thần thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, những người tuổi Thân có đầu óc rất linh hoạt, làm việc gì cũng có phương pháp, tính toán kỹ càng. Bề ngoài, con giáp này có vẻ hơi lém lỉnh, thực chất, họ rất tận tâm, có tinh thần trách nhiệm. Trong công việc, họ tỏ ra kiên nhẫn, không nói vội.

Người tuổi Thân có tính cách lý trí và thường suy nghĩ sâu sắc về những vấn đề lớn. Họ không quá cảm xúc và thích tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của một vấn đề.

Tháng 9 dương, với con giáp tuổi Thân làm kinh doanh, con giáp này nhận được lợi nhuận gấp đôi, gấp ba so với những tháng trước.

Còn với người làm công ăn lương, một khoản tiền thưởng hay một đề xuất tăng lương sẽ giúp họ cảm thấy khá hài lòng. Ngoài ra, nhờ vận quý nhân trợ giúp người thuộc con giáp này kinh doanh tốt, củng cố tài lộc trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.