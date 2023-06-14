Đúng 16h06 PHÚC LỘC VÔ BIÊN: 3 con giáp vận trình đại cát, có số giàu sang, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa, hút sạch vận may, tình yêu viên mãn

Công việc của tuổi Thân chỉ đạt ở mức trung bình. Trong công việc, con giáp này nên tập trung hơn vào quyền lợi của bản thân, không cần phải quan tâm đến người khác đang nghĩ gì. Vận trình tài lộc vẫn đang tiến triển khá tốt. Những người thuộc con giáp này thường rất thận trọng trước các quyết định tài chính. Điều này, giúp bạn xây dựng một nguồn tài chính ổn định và hiếm khi rơi vào tình trạng cạn kiệt tiền bạc.

Tình cảm: Vận trình tình duyên của tuổi Thân vô cùng tốt đẹp. Dù quen nhau đã rất lâu nhưng tình cảm của các cặp đôi dành cho nhau vẫn như thuở mới yêu. Bên cạnh đó, những người độc thân cũng nhanh chóng tìm được người tình trong mộng nhờ có vận đào hoa tăng cao.

Công việc của tuổi Dậu đang diễn ra rất thuận lợi. Con giáp này may mắn được quý nhân trợ mệnh nên không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh. Quý nhân sẽ giúp bản mệnh thêm phần tự tin và kiên định, từ đó có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và sáng suốt, mang lại kết quả khả quan như mong đợi. Tuổi Dậu sẽ có cơ hội thể hiện bản thân và thăng tiến vị trí tốt hơn trong tương lai.

Vận trình tình cảm không có nhiều biến động, mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương vẫn giữ được sự ổn định. Tuy vì bận rộn nên con giáp này không có nhiều thời gian dành cho nửa kia yêu thương nhưng vẫn cố gắng quan tâm để đối phương không cảm thấy tủi thân hay cô đơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Với Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Tuất có tin vui từ điềm báo về thăng quan tiến chức khi trong ngày này, quý nhân vận của bạn rất vượng, giúp cho tuổi Tuất hiện thực được những mong ước, tham vọng của mình. Bạn nên ưu tiên tiến hành những việc quan trọng vào thời điểm này để mọi sự đều hanh thông. Đường tài lộc cũng nhờ có cát tinh trợ lực nên tài vận của con giáp này tươi sáng hơn. Bản mệnh có thể dễ dàng đạt được những điều mình muốn mà không cần phải cố gắng hay nỗ lực quá nhiều. Quý nhân trợ vận, làm gì cũng dễ dàng thành công, kinh doanh buôn bán lớn hay nhỏ lẻ đều có tiền bạc về tay.

Tuy nhiên, Mộc – Thổ xung khắc khiến bản mệnh và nửa kia của mình không ngừng xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Đôi bên không chịu được việc đối phương không dành hết sự quan tâm cho mình, luôn muốn phải có được sự chăm sóc, chú ý toàn diện. Việc quá kiểm soát nhau cũng có thể giết chết tình yêu của hai bạn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm