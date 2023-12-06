Đúng 16h ngày 6/12, 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tài lộc khởi sắc, tiền bạc dần lên hương, tình duyên vẹn toàn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 6/12/2023 hôm nay, tuổi Tỵ cần phải cẩn trọng trước những mối quan hệ xã giao, bởi có thể kẻ xấu đang cố tình tìm cách tiếp cận, nhân lúc bản mệnh sơ hở để gây rối hoặc chiếm mất công lao của bản mệnh.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Nam phía trong phòng mình. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Mối quan hệ vợ chồng cũng là điều đáng phải lưu ý. Con giáp này và nửa kia thường hay tranh cãi nhau về những vấn đề nhỏ nhặt. Thoạt đầu, bản mệnh tưởng điều đó không quá nghiêm trọng, nhưng nếu về lâu về dài thì đôi bên sẽ dần cảm thấy mệt mỏi.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thần may mắn cũng mỉm cười với những người sinh năm Tý chính là con giáp may mắn trong tháng 12 này. Tử vi cho biết trong thời gian tháng 12 cũng là bước ngoặt trong các mối quan hệ. Người tuổi Tý đang độc thân có thể gặp gỡ được một người đặc biệt và rất có thể đây là người mà họ hằng mong đợi. Người này có thể là tình yêu đích thực và nắm tay họ cùng đi đến hết cuộc đời.

Trong thời gian này người tuổi Tý không chỉ may mắn trên con đường công danh sự nghiệp, tài lộc tiền bạc mà đường tình duyên cũng vô cùng viên mãn. Đây cũng chính là cơ hội để tuổi Tý có thể kiếm thêm thu nhập. Những khoản này có thể thông qua đầu tư, công việc bán thời gian hoặc công việc mà họ đã thực hiện từ trước. Nhìn chung, tháng 12 đối với người tuổi Tý rất "dễ thở" cuộc sống vô cùng viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ quyết tâm chinh phục đối phương.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc bạn cố gắng và đang tạo dựng nhiều mối quan hệ rộng mở.

Tình cảm: Tình cảm mang đến nhiều niềm vui, dành thời gian du lịch những nơi núi đồi cùng nhau.

Tài lộc: Nỗ lực có những tài chính mới, vận hành công việc trơn tru.

Sức khoẻ: Ăn uống thoải mái khi sức khỏe tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.