Đúng 16h ngày 6/10/2023: 3 con giáp được Thần Tài ban cơn mưa tài lộc, số mệnh vàng 10, nửa đời sau chỉ cần ung dung hưởng phúc

Tử vi ngày 6/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận trình tổng thể không tốt, bạn sẽ xích mích với bạn bè vì vụ lợi.

Công việc: Vận trình công việc hôm nay có phần khởi sắc, kết quả công việc được lãnh đạo khẳng định.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay không được tốt, không có cơ hội gặp được đối tượng khác giới mới.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay tầm thường, so đo khiến bạn tiêu xài hoang phí một cách bốc đồng.

Sức khỏe: Sức khỏe sa sút, người không thèm ăn nhiều sẽ rất tiều tuỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ gặp được khá nhiều may mắn trong giai đoạn từ 6/10/2023. Bản mệnh có thể giải quyết các vấn đề đang tồn đọng, những hiểu lầm cũng được giải thích rõ ràng. Nhờ cát tinh phù trợ, tuổi Tỵ có nhiều cơ hội khẳng định năng lực của bản thân.

Bản mệnh nỗ lực hết mình, luôn sẵn sàng để không bỏ lỡ cơ hội trước mắt.

Chuyện tình cảm của bản mệnh gặp chút vấn đề tranh cãi nhưng sẽ dần được tháo gỡ, tình cảm của hai bên ngày càng bền chặt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Sáu ngày 6/10/2023, tuổi Thìn luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dù khó khăn cũng không có ý định lùi bước. Nhờ vậy, bản mệnh được rất nhiều người tin tưởng.

Với những ai đang cảm thấy nhàm chán với công việc mình đang làm, hãy thử tìm một hướng mới để giải quyết những nhiệm vụ quen thuộc, như vậy, bản mệnh sẽ nhanh chóng tìm lại được động lực, thậm chí còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.

Về mặt tình cảm, con giáp này muốn tìm một người nghiêm túc, chính vì vậy mà bản mệnh không đơn giản gật đầu với bất cứ ai. Con giáp này luôn cân nhắc đối tượng của mình rất kĩ càng nên cũng tránh được nhiều tổn thương không đáng có.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.