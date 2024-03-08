Đúng 16h ngày 10/3/2024, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, làm 1 hưởng 10, phú quý chẳng thua kém ai, công danh lại càng rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh

Tâm linh - Tử vi 08/03/2024 20:00

Ngày 10/3 nhận được lộc trời ban, 3 con giáp ăn nên làm ra, tương lai xán lạn.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi có ưu điểm là biết bản thân mình là ai, họ luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Mùi vốn hiền lành, kiên nhẫn, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Dù trước đó khó khăn bao nhiêu thì đến ngày 10/3, vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào cuối năm. 

Đúng 16h ngày 10/3/2024, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, làm 1 hưởng 10, phú quý chẳng thua kém ai, công danh lại càng rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội làm giàu có chính mình. Tuổi Dần cũng là một trong những con giáp không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở, họ tâm niệm rằng mọi sự thất bại đều để lại nhiều bài học quý giá, giúp bản thân thăng hoa vào một giai đoạn nào đó. 

Ngày 10/3, những người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Bất kể làm việc gì tuổi Dần cũng gặp được nhiều may mắn, đối với những người làm ăn kinh doanh, đầu tư thì cứ hết mình, có thể sẽ đổi đời trong chớp mắt. 

Đúng 16h ngày 10/3/2024, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, làm 1 hưởng 10, phú quý chẳng thua kém ai, công danh lại càng rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý không phải lo lắng gì trong năm nay, bởi lẽ cơ hội làm giàu đang trong tầm tay, chỉ cần tiếp tục nỗ lực và chăm chỉ hơn nữa, thì có khi ước mơ trở thành hiện thực trong năm nay. Người tuổi Tý cũng vốn thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng mọi thế mạnh để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới.

Ngày 10/3, những người tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều hỷ sự, công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, con giáp may mắn sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ. 

Đúng 16h ngày 10/3/2024, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, làm 1 hưởng 10, phú quý chẳng thua kém ai, công danh lại càng rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9h ngày 10/3/2024, thời vận lên ngôi, 3 con giáp hưởng phúc nhân gian, tiền nhiều, việc ít, tha hồ tiêu xài

Đúng 9h ngày 10/3/2024, thời vận lên ngôi, 3 con giáp hưởng phúc nhân gian, tiền nhiều, việc ít, tha hồ tiêu xài

Ngày 10/3 sắp tới, 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc chảy về túi không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 56 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển