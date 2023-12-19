Đúng 16h chiều mai 20/12/2023, 3 con giáp phát tài phát lộc, buôn bán đắt hàng không sợ ế, sớm lên hương đổi đời

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 20/12/2023, tuổi Tỵ sẽ may mắn với nghề tay trái. Con giáp này chí khí, thông minh nên ngoài việc chính còn nhận thêm việc phụ để tăng thu nhập. Bản mệnh có thể quản lý tốt thời gian biểu, không để tinh thần bị rối loạn nên công việc khá ổn.

Tiếc là vận tình cảm của tuổi Tỵ đi xuống. Những bất đồng trong gia đình có thể trở thành mâu thuẫn, khiến cho bản mệnh cảm thấy mệt mỏi. Người độc thân bị cha mẹ hối thúc chuyện kết hôn trong khi còn mải mê xây dựng sự nghiệp.

Tuổi Tỵ có tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu, không cần quá lo lắng hay dè xẻn hay chi tiêu tiết kiệm. Ngoài giờ hành chính thì con giáp này còn đi làm thêm nên có thêm thu nhập, có đồng ra đồng vào đủ để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp xui xẻo cuối tuần nên cần hạn chế mâu thuẫn, bất đồng với mọi người xung quanh. Nếu có việc gì chưa vừa ý, bản mệnh nên trao đổi một cách nhẹ nhàng, chớ nên gây thù chuốc oán, ảnh hưởng các mối quan hệ.

Người tuổi Thìn làm kinh doanh có thể vướng phải những trục trặc không vấn đề hợp đồng. Vậy nên trước khi đặt bút kí kết bất cứ thoả thuận nào, bản mệnh nên kiểm tra các điều khoản cho kĩ, tránh để bản thân phải chịu thiệt thòi trong tương lai.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thìn cũng không mấy suôn sẻ. Bản mệnh sợ mình sẽ khiến người ấy lo lắng nên thường xuyên giữ mọi chuyện trong lòng và một mình đối diện. Nhưng càng như vậy thì quan hệ giữa hai người càng xa cách hơn.

Các cặp vợ chồng người tuổi Thìn nên học cách tin tưởng vào nhau và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Đôi lúc điều bản mệnh nghĩ là tốt cho nửa kia lại chưa chắc đã là điều đối phương mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 20/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ xuất sắc trong việc giao tiếp nơi đông người.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ sở hữu tài năng nói chuyện bậc thầy, ai cũng quý mến khi nói chuyện cùng bạn.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn không muốn bị dối lừa, luôn rõ ràng trong tình tiết.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn tìm ra cách giải quyết nguồn thu nhập của bản thân, thoải mái về mặt tài chính.

Sức khoẻ: Sức khỏe đã cải thiện, bạn thoải mái với tinh thần làm việc nhiều năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.