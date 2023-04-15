Đúng 16h chiều mai (16/4/2023): 3 con giáp được Lục Hợp tác động, dìu dắt 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, cải mệnh đổi đời, chọn đâu trúng đó

Nhờ Giải Thần nâng đỡ nên tuần này tuổi Thân tránh được rất nhiều tai họa, thị phi, suy nghĩ của bạn cũng thay đổi hơn nhiều so với trước đây.

Tuổi này khá thông minh và lanh lợi trong công việc, miệng nói tay làm thoăn thoắt, làm ăn có tâm, hiếm khi thấy họ lờ đờ, ủ rũ. Làm chủ hành vi và cảm xúc trong giao tiếp sẽ giúp bản mệnh mở rộng những mối quan hệ xung quanh, từ đó việc làm ăn cũng thuận lợi hơn khiến bao người ngưỡng mộ.

Đường tiền tài có lên hay không là nhờ cái tâm của bạn. Người nào càng nghĩ thiện làm thiện thì càng làm ra tiền, lộc lá đếm không xuể. Cuối tuần là thời điểm vượng tài nhất của con giáp này nhờ Thiên Tài chiếu cố, nhiều người nhận được những khoản tiền tưởng đã mất từ lâu.

Tình duyên vẫn có trục trặc nhưng sẽ sớm được hòa giải nhờ sự giúp đỡ từ người thân. Tuổi này hay thương người, cứu người, dễ thu phục được lòng người nên cũng có khá nhiều bạn bè xã giao, nhờ đó nên cuộc sống đỡ nhàm chán hơn trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày Thìn Mùi Tương Hình, người tuổi Mùi có thể xảy ra tranh cãi với người khác vì bất đồng quan điểm trong quá trình làm việc chung. Tuy nhiên, cãi vã cũng không giải quyết được gì nên thay vì đấu khẩu, bản mệnh cần bình tĩnh, không chấp vặt và giải quyết trong êm thấm.

Chính Tài xuất hiện kèm theo những cơ hội kiếm tiền thuận lợi cho Mùi. Song nếu bạn lười biếng, ỷ lại thì tài khí khó tụ. Bạn kiếm tiền dễ nhưng khó giữ tiền, ngược lại nếu tận tâm làm việc, chi tiêu chừng mực thì sẽ có lợi hơn.

Chuyện tình cảm giữa hai bạn đã bước vào giai đoạn ổn định, nhưng có chút nhàm chán, cảm giác mọi thứ diễn ra cứ đều đều. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến những cơn sóng ngầm, đe dọa hạnh phúc của hai bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 16/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay ba hoa với những thành quả hiện tại.

Công việc: Công việc người tuổi Tý đạt nhiều thành tích tốt, tuy nhiên bản tính ba hoa nên không được nhiều người yêu thích.

Tình duyên: Tình cảm đủ lớn sẽ giúp bạn biết buông bỏ và tha thứ cho lần đầu người ấy lầm lỡ.

Tài lộc: Tiền bạc nhận được lộc may mắn từ người thân tương trợ.

Sức khỏe: Chăm sóc sức khỏe bản thân chu đáo, thường ngủ đúng giờ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm