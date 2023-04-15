Đúng 16h chiều mai (16/4/2023): 3 con giáp được Lục Hợp tác động, dìu dắt 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, cải mệnh đổi đời, chọn đâu trúng đó

Tâm linh - Tử vi 15/04/2023 16:28

Tử vi tháng tư cho thấy những con giáp này được Thần Tài phù hộ, vận đỏ như son, đón nhận nhiều may mắn tài lộc bất ngờ.

Tuổi Thân 

Nhờ Giải Thần nâng đỡ nên tuần này tuổi Thân tránh được rất nhiều tai họa, thị phi, suy nghĩ của bạn cũng thay đổi hơn nhiều so với trước đây.

 

Tuổi này khá thông minh và lanh lợi trong công việc, miệng nói tay làm thoăn thoắt, làm ăn có tâm, hiếm khi thấy họ lờ đờ, ủ rũ. Làm chủ hành vi và cảm xúc trong giao tiếp sẽ giúp bản mệnh mở rộng những mối quan hệ xung quanh, từ đó việc làm ăn cũng thuận lợi hơn khiến bao người ngưỡng mộ.

 

Đường tiền tài có lên hay không là nhờ cái tâm của bạn. Người nào càng nghĩ thiện làm thiện thì càng làm ra tiền, lộc lá đếm không xuể. Cuối tuần là thời điểm vượng tài nhất của con giáp này nhờ Thiên Tài chiếu cố, nhiều người nhận được những khoản tiền tưởng đã mất từ lâu.

 

Tình duyên vẫn có trục trặc nhưng sẽ sớm được hòa giải nhờ sự giúp đỡ từ người thân. Tuổi này hay thương người, cứu người, dễ thu phục được lòng người nên cũng có khá nhiều bạn bè xã giao, nhờ đó nên cuộc sống đỡ nhàm chán hơn trước.

Đúng 16h chiều mai (16/4/2023): 3 con giáp được Lục Hợp tác động, dìu dắt 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, cải mệnh đổi đời, chọn đâu trúng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Ngày Thìn Mùi Tương Hình, người tuổi Mùi có thể xảy ra tranh cãi với người khác vì bất đồng quan điểm trong quá trình làm việc chung. Tuy nhiên, cãi vã cũng không giải quyết được gì nên thay vì đấu khẩu, bản mệnh cần bình tĩnh, không chấp vặt và giải quyết trong êm thấm. 

Chính Tài xuất hiện kèm theo những cơ hội kiếm tiền thuận lợi cho Mùi. Song nếu bạn lười biếng, ỷ lại thì tài khí khó tụ. Bạn kiếm tiền dễ nhưng khó giữ tiền, ngược lại nếu tận tâm làm việc, chi tiêu chừng mực thì sẽ có lợi hơn. 

Chuyện tình cảm giữa hai bạn đã bước vào giai đoạn ổn định, nhưng có chút nhàm chán, cảm giác mọi thứ diễn ra cứ đều đều. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến những cơn sóng ngầm, đe dọa hạnh phúc của hai bạn.

Đúng 16h chiều mai (16/4/2023): 3 con giáp được Lục Hợp tác động, dìu dắt 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, cải mệnh đổi đời, chọn đâu trúng đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi hôm nay ngày 16/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay ba hoa với những thành quả hiện tại. 

Công việc: Công việc người tuổi Tý đạt nhiều thành tích tốt, tuy nhiên bản tính ba hoa nên không được nhiều người yêu thích. 

Tình duyên: Tình cảm đủ lớn sẽ giúp bạn biết buông bỏ và tha thứ cho lần đầu người ấy lầm lỡ.  

Tài lộc: Tiền bạc nhận được lộc may mắn từ người thân tương trợ.    

Sức khỏe: Chăm sóc sức khỏe bản thân chu đáo, thường ngủ đúng giờ. 

Đúng 16h chiều mai (16/4/2023): 3 con giáp được Lục Hợp tác động, dìu dắt 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, cải mệnh đổi đời, chọn đâu trúng đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày mai, Chủ nhật 16/4/2023: con giáp nào may mắn, lắm tiền nhiều bạc, có người chờ đợi và tâm sự mỗi đêm?

Tử vi ngày mai, Chủ nhật 16/4/2023: con giáp nào may mắn, lắm tiền nhiều bạc, có người chờ đợi và tâm sự mỗi đêm?

Tử vi con giáp cuối tuần này cho biết 3 con giáp sau thời vận tài lộc đến mang lại nhiều niềm vui.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'